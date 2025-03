RW Walldorf beendet Niederlagenserie

Marvin Redl, als Mittelstürmer aufgeboten, köpfte den Ball nach einer halben Stunde ins Tor – allerdings aus einer Abseitsposition heraus. Geflankt hatte Neuzugang Georgios Spanoudakis, der im zentralen Mittelfeld erstmals in der Startelf spielte. Redls sonstiger Kollege in der Abwehrkette, Joshua Fröls (diesmal im offensiven Mittelfeld), schoss aus 14 Metern knapp am zweiten Pfosten vorbei (38.). Beim Kopfball von Benedikt von Hagen fischte SVS-Torhüter Philipp Bagus den Ball aus dem Eck (42.). Ansonsten fand Lemm seine Elf in dieser Halbzeit „nicht wirklich gefährlich“.

Die Rot-Weißen liefen den SVS früh an, versuchten auch fleißig, zweite Bälle zu gewinnen. Aber der so stürmisch erstrebte Führungstreffer wollte nicht fallen. Im Gegenteil, sie mussten sich vor den torgefährlich konternden Steinbachern in Acht nehmen.