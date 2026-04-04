RW Überacker will beim FC Augsburg trotz Kunstrasen-Nachteil punkten

Überackers Fußballerinnen (in Rot) im Spiel gegen den FC Augsburg (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Zum ersten Auswärtsspiel nach der Winterpause reisen die Fußballerinnen von RW Überacker zum Tabellenletzten FC Augsburg. Nach zwei Niederlagen zum Start ins Frühjahr hofft Trainer Andreas Fasching bei den Schwaben zumindest auf einen Punktgewinn.

Ein Selbstläufer wird die Partie aus seiner Sicht aber nicht. „Das Spiel wurde auf den Kunstrasen verlegt, das bringt den Augsburgerinnen schon einen Vorteil“, sagt Fasching. Sein Team sei auf diesem Untergrund nur selten im Einsatz. Immerhin ist die personelle Lage bei den Rot-Weißen wieder etwas besser, sodass Fasching auf Zählbares hofft. „Wir werden alles versuchen, gegen Augsburg Punkte zu holen. Unser Ziel ist auf jeden Fall, nicht zu verlieren, um unseren guten Tabellenplatz zu behaupten.“