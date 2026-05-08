RW Überacker trifft auf den alten Bekannten aus Wolfratshausen

Nach dem klaren 3:0 gegen Schlusslicht Alburg und dem damit fast gesicherten Klassenerhalt wartet auf die Rot-Weißen von Trainer Andreas Fasching am Samstag um 17 Uhr die nächste Aufgabe. Dann gastiert RW Überacker beim Tabellennachbarn BCF Wolfratshausen. Mit einem Auswärtssieg würde die Fasching-Elf nach Punkten mit dem BCF gleichziehen.
„Wir haben jetzt eine komfortable Ausgangslage“, sagt Fasching mit Blick auf die Tabelle. „Die anderen müssen jetzt erst einmal nachziehen.“ Weil sich auch die Personalsituation wieder etwas entspannt hat, rechnet der RW-Coach erneut mit einer engen Partie. „Ein Sieg ist nicht unbedingt eingeplant“, sagt Fasching. Wolfratshausen kenne man gut. „Die begleiten uns schon seit unserem ersten Jahr in der Bezirksoberliga, als wir mit ihnen einen Zweikampf um die Meisterschaft hatten.“
Natürlich wolle seine Mannschaft versuchen, in Wolfratshausen etwas Zählbares mitzunehmen. Sollte die Konkurrenz nicht patzen, könnte Überacker den Klassenerhalt dann im Heimspiel in der kommenden Woche gegen Amicitia endgültig sichern. (Dieter Metzler)