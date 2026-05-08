RW Überacker trifft auf den alten Bekannten aus Wolfratshausen Duell mit Langzeit-Rivalinnen von Dieter Metzler · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Sarah Rothwinkler von RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den SV Kirchberg (in Blau). – Foto: Maximilian Merkl

Der Klassenerhalt ist fast gesichert. Nun wartet auf RW Überacker das Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn BCF Wolfratshausen am Samstag.