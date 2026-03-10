RW Überacker III siegt im Derby gegen SC Unterpfaffenhofen

Die Frauen von RW Überacker III (weiße Trikots) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen. – Foto: Dieter Metzler

Die dritte RW-Garde feiert einen verdienten Auswärtssieg. Auch die SG Gröbenzell startet erfolgreich in die Rückrunde der A-Klasse.

Landkreis – Auch im Frauenfußball läuft der Betrieb nach und nach wieder an. In der A-Klasse starteten die Teams von RW Überacker III und der Spielgemeinschaft GW Gröbenzell/Lochhausen mit Siegen in die Rückrunde.

A-Klasse

SC Unterpfaffenhofen – RW Überacker III 0:3 (0:2) – Weil der Platz in Überacker unbespielbar war, wurde kurzfristig der Austragungsort getauscht – gespielt wurde auf dem Kunstrasen in Unterpfaffenhofen. Dort bestimmte RW Überacker III unter Trainer Florian Fleischhauer über weite Strecken das Geschehen und feierte einen verdienten Auswärtssieg. Den Grundstein dafür legte Jessica Matschke mit einem frühen Doppelpack (9., 13.).