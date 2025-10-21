RW Überacker II feiert Doppelsieg in der Kreisliga

Auch andere Landkreis-Teams zeigten Licht und Schatten: Während SC Huglfing und TSV Hechendorf überzeugten, gab es für manche klare Niederlagen.

Es war ein Sechs-Punkte-Wochenende für Überackers 2. Mannschaft, die erst am Freitagabend Isarwinkel schlug und zwei Tage später auch Böbing-Uffing in die Knie zwang. Durch den Doppelerfolg kletterte die Elf von Trainer Maximilian Libal auf Platz zwei in der Kreisliga hoch.

Bezirksliga

SG Ascherbach – SC Huglfing 1:3 (0:2) – Gegen die Gäste bahnte sich die Heimniederlage schon früh an. Bereits in der 18. Spielminute geriet die Elf von Trainerin Marinella Rito durch einen Treffer von Lina Hasch in Rückstand. Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel bahnte sich eine Vorentscheidung an, als Josefine Platz den Rückstand auf 0:2 vergrößerte. Endgültig entschieden war die Partie mit dem 0:3 durch Marie Lang kurz nach dem Wiederanpfiff. Elena Woda machte mit ihrem Ehrentreffer zwar noch einmal Hoffnung auf mehr, aber Huglfing verteidigte den Vorsprung erfolgreich bis zum Schlusspfiff.

Kreisliga

RW Überacker II – SG Isarwinkel 3:0 (1:0) – Gleich zweimal musste die Elf von RW-Trainer Maximilian Libal am Wochenende ran. Zunächst gab es am Freitagabend einen ungefährdeten Sieg über den Tabellenvierten SG Isarwinkel, den Sissi Wörl, Lisa-Marie Eibl und Claudia Kraus mit ihren Toren sicherstellten. Am Sonntag empfing die Libal-Elf die SG Böbing-Uffing. Auch dieses Spiel gewann die Libal-Elf durch Tore von Julia Rosch und Sunniva Schiller mit 2:1. So leicht der Sieg gegen die Isarwinkler gefallen war, so schwer tat sich die Mannschaft gegen Böbing. „Man hat gemerkt, dass so kurz hintereinander den Mädels das Spiel vom Freitag noch in den Beinen steckte“, so Libal. Zu bemängeln hatte Libal dabei den Chancenwucher seiner Mädels.

A-Klasse

SG Münsing/Ammerland – SG Ascherbach 3:1 (2:1) – Durch Tore von Bernadette Böhmer und Melanie Tremmel lief die SG aus Gröbenzell und Puchheim nach 40 Minuten einem 0:2-Rückstand hinterher. Nora Liebich gelang der 1:2-Anschlusstreffer noch vor dem Seitenwechsel, der bei der SG Ascherbach Hoffnung auf mehr machte. Diese wurden aber mit dem zweiten Treffer von Tremmel zum 3:1 zerstört.

SG GW Gröbenzell/Lochhausen – SC Unterpfaffenhofen 4:0 (3:0) – Noch immer schwer verletzungsgeplagt, waren die Upfer Madel bei der SG in Gröbenzell chancenlos. Bereits nach einer halben Stunde hatte die Überlegenheit der Gastgeberinnen zu drei Toren geführt.

In den zweiten 45 Minuten habe man sich etwas erfolgreicher wehren können und sich nur noch einen Gegentreffer eingefangen, berichtete SCU-Trainer Maximilian Kaiser.

SG Puch/Biburg/Olching – TSV Hechendorf 1:6 (1:2) – Eine Halbzeit lang konnte die neue Dreier-SG den Gästen gar Paroli bieten und durch Stefanie Kührer sogar mit 1:0 in Führung gehen. Aber noch vor dem Seitenwechsel drehte Hechendorf den Spieß um.

Caroline Bartenschlager und Bianca Hannebauer wandelten den Rückstand in eine 2:1-Führung um. In den zweiten 45 Minuten hatte die SG keine Kraft mehr, um dem Sturmlauf der Gäste etwas entgegenzusetzen. Lara Krasemann, Gabriela Geiger, nochmals Bartenschlager und Elena Lehner sorgten für einen ungefährdeten Sieg der Gäste.