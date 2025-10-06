RW Überacker bleibt nach drittem Remis im dritten Auswärtsspiel ungeschlagen

Im Duell beim SV Kirchberg sichern sich die Überacker-Frauen ein 1:1 und stehen weiter auf Rang fünf der Tabelle. Dabei wäre mehr drin gewesen.

Überacker – Weiterhin ungeschlagen sind die Landesliga-Fußballerinnen von RW Überacker. Auch nach dem fünften Spieltag verteidigte die Elf von Trainer Andreas Fasching ihre weiße Weste beim SV Kirchberg. Mit einem mehr als verdienten 1:1 (0:1) kehrte die Mannschaft am Sonntagnachmittag von dem weiten Auswärtstrip im Bayerischen Wald zurück. Bei einem Spiel weniger auf dem Konto bleibt die Fasching-Elf auf Rang fünf in Lauerstellung zu den oberen Tabellenplätzen.

„Wenn man den Spielverlauf Revue passieren lässt, dann war letztlich mehr drin für uns“, meinte Fasching. Und das, obwohl sein Team musste schon früh einem Rückstand hinterherlaufen musste. Nach einem Freistoß geriet Überacker nach drei Minuten ins Hintertreffen.

„Das war kein Freistoß und der Ball war auch nicht hinter der Torlinie“, kritisierte Fasching den Unparteiischen. Referee Jonas Daiser räumte nach dem Spiel selbst ein, dass er da wohl falsch gelegen habe, was den Gästen aus Überacker aber am Ende natürlich wenig weiterhalf.

„Das war die einzige Torchance, die Kirchberg in den 90 Minuten hatte“, berichtete Fasching. Die Rot-Weißen dominierten das Geschehen über die gesamte Spielzeit. Ein Lattentreffer und zahlreiche Torchancen waren die Ausbeute. „Wir haben es aus eigener Kraft aber einfach nicht geschafft, ein Tor zu schießen.“ Letztlich fiel der hochverdiente Ausgleich durch ein Kopfball-Eigentor der Gastgeberinnen. Marie Wich wäre aber auch zur Stelle gewesen, um den Ausgleich zu erzielen.

„Wir haben eine sehr gute Leistung abgeliefert und nehmen natürlich den Punkt mit“, sagte Fasching. Der RW-Trainer betont aber auch: „Wir haben hier zwei Punkte liegengelassen. Es war definitiv mehr drin für uns.“ (Dieter Metzler)