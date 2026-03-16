RW Tölz kassiert 0:7-Klatsche – Gaißach siegt trotz Platzverweis

Vollbeschäftigung für den RW-Torhüter: Adrian Kabashi (re.) beim 0:7 gegen den TSV Brunnthal. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Rot-Weiß Bad Tölz – TSV Brunnthal 0:7 (0:1) – RW-Torhüter Adrian Kabashi konnte einem leidtun. Er war der einzige Spieler der Gastgeber, der an diesem Sonntagnachmittag Normalform erreichte, wurde aber immer wieder von seinen Vorderleuten schmählich im Stich gelassen. Durch einige sehenswerte Paraden verhinderte der 23-Jährige sogar eine noch höhere Niederlage. „Das war so absolut verdient“, bekannte schließlich RW-Coach Adrian Ackermann, der die Klatsche in erster Linie seiner Personalnot zuschrieb: „Ich musste in der Pause wegen einer weiteren Verletzung sogar meinen Ersatztorwart Fabian Metzger als Stürmer einwechseln.“ In den ersten 45 Minuten hielt das verbliebene Tölzer Häuflein dem Druck der Gäste noch einigermaßen stand, die lediglich einen Treffer erzielten (17.). Im zweiten Durchgang brachen aber dann alle Dämme, denn die Hausherren liefen dem Ball nur noch hinterher. Da behalf sich Ackermann mit Zweck-Optimismus: „Schnell abhaken. Es bleiben genügend Spiele, in denen wir noch Punkte holen können.“

TSV Weyarn - SG Gaißach /Wackersberg 2:5 (2:2) – Die erste große Torchance hatte Lorenz Hartl mit einem Lattentreffer, doch nach acht Minuten ging Weyarn in Führung. Durch zwei schön herausgespielte Treffer durch Michael Lugmair (10.) und Ferdinand Hartl (13.) drehte die SG die Partie, kassierte aber per Elfmeter den Ausgleich (19.). Zwischendurch setzte es in der kampfbetonten Partie einige Zeitstrafen auf beiden Seiten durch den kleinlich pfeifenden Referee. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann die richtige Reaktion gezeigt und deshalb verdient gewonnen“, erklärte Co-Trainer Matthias Beutelrock. Die weiteren Treffer für die Gäste erzielten Lukas Reisch (71.) und Thomas Kaltenhauser (76.), dazu kam ein Eigentor (84.).