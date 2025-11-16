Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Mario Gerken

RW Sutthausen strauchelt beim Aufsteiger Winking und Klusmann treffen für Viktoria Gesmold II

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - gewann Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II gegen RW Sutthausen und konnte seine Position im festigen. RW Sutthausen musste im Kampf um die Aufstiegsplätze einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

In der ersten Halbzeit war RW Sutthausen klar tonangebend, nutzte seine Chancen aber nicht. Nach Wiederanpfiff wurde der Gastgeber aktiver und nutzte seine wenigen Chancen eiskalt. Nils Winking brachte sein Team nach einer Stunde in Führung, die Moritz Klusmann eine Viertelstunde vor dem Ende auf 2:0 ausbauen konnte. Der Anschlußtreffer durch Joshua-Elaya Thioune kam zu spät, um das Spiel noch zu wenden.

Nils Winking brachte V. Gesmold in Führung – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: