RW Sutthausen strauchelt beim Aufsteiger

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - gewann Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II gegen RW Sutthausen und konnte seine Position im festigen. RW Sutthausen musste im Kampf um die Aufstiegsplätze einen kleinen Rückschlag hinnehmen.
In der ersten Halbzeit war RW Sutthausen klar tonangebend, nutzte seine Chancen aber nicht. Nach Wiederanpfiff wurde der Gastgeber aktiver und nutzte seine wenigen Chancen eiskalt. Nils Winking brachte sein Team nach einer Stunde in Führung, die Moritz Klusmann eine Viertelstunde vor dem Ende auf 2:0 ausbauen konnte. Der Anschlußtreffer durch Joshua-Elaya Thioune kam zu spät, um das Spiel noch zu wenden.
Die Stimmen zum Spiel:
Ganz bittere Niederlage heute. Wir machen ein richtig gutes Spiel und müssen zur Halbzeit mit mindestens 2:0 führen. Nach der Pause verlieren wir etwas den Faden und Gesmold nutzt das eiskalt aus und war dann auch besser im Spiel. Am Ende kommen wir nochmal ran, aber es reicht leider nicht mehr. Keiner weiß so richtig, wie wir das Spiel verlieren konnten.
Glückwunsch an Gesmold, sagte uns Dominik Witte (RW Sutthausen).