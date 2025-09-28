RW Sutthausen spring auf Platz 2

Im Vormittagsspiel der Kreisliga Osnabrück gewann RW Sutthausen gegen die Spvg Niedermark verdient mit 4:1 Toren und sprang zurück auf den zweiten Tabellenplatz.

Ein Doppelpack von Torjäger Dominik Witte und ein Treffer von Mathis Lindenborn brachte den Gastgeber bereits vor der Pause mit 3:0 in Führung. Die Pausenführung war verdient.

Dominik Witte mit seinem dritten Treffer nach einer knappen Stunde Spielzeit machte frühzeitig den Deckel auf die Partie. In der Schlußphase gelang den Gästen durch einen von Matthias Gausmann verwandelten Foulelfmeter noch eine Ergebniskosmetik.