RW Sutthausen spring auf Platz 2

Ligabericht
Mathis Lindenborn traf zum 3:0 für RW Sutthausen – Foto: Michael Eggert
Im Vormittagsspiel der Kreisliga Osnabrück gewann RW Sutthausen gegen die Spvg Niedermark verdient mit 4:1 Toren und sprang zurück auf den zweiten Tabellenplatz.
Ein Doppelpack von Torjäger Dominik Witte und ein Treffer von Mathis Lindenborn brachte den Gastgeber bereits vor der Pause mit 3:0 in Führung. Die Pausenführung war verdient.
Dominik Witte mit seinem dritten Treffer nach einer knappen Stunde Spielzeit machte frühzeitig den Deckel auf die Partie. In der Schlußphase gelang den Gästen durch einen von Matthias Gausmann verwandelten Foulelfmeter noch eine Ergebniskosmetik.
– Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
"Es war ein verdienter Sieg heute, in dem wir unsere Chancen direkt nutzen und mit einem 3:0 in die Pause gehen. Nach dem 4:0 brannte auch kaum noch etwas an. Wichtige drei Punkte heute," sagte uns der dreifache Torschütze Dominik Witte (RW Sutthausen) nach dem Spiel.
Wie geht es weiter?
RW Sutthausen spielt am nächsten Sonntag um 15.00 Uhr -im Fupa-Liveticker - beim SV Hellern.
Die Spielvereinigung prüft am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr den Spitzenreiter TUS Hilter.