RW Sutthausen siegt klar in Neuenkirchen 3:0 beim Aufsteiger bringt die Sutthauser näher an die Tabellenspitze von Michael Eggert · Gestern, 23:47 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger TV Neuenkirchen hat RW Sutthausen in der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften erspielten sich gute Möglichkeiten, doch ein Treffer wollte zunächst nicht fallen. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste deutlich besser ins Spiel und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Nach rund einer Stunde belohnte Tomas Hettlich die stärkere Phase der Sutthauser mit dem Treffer zum 0:1.

RW Sutthausen blieb anschließend am Drücker. Der gut aufgelegte Jan-Luis sorgte mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung und machte mit seinem Doppelpack den 3:0-Endstand perfekt. Damit durfte sich Sutthausen über drei wichtige Auswärtspunkte und den weiteren Vormarsch in Richtung Tabellenspitze freuen.

Auffälligster Akteur bei RWS - Doppelpacker Jan-Luis Zündorf – Foto: Fupa

"In der ersten Halbzeit war es aus meiner Sicht ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für Sutthausen. Wir kommen gut aus der Kabine und haben nach gut zehn Minuten in der zweiten Halbzeit eine gute Möglichkeit, mit 1:0 in Führung zu gehen. Kurz darauf bekommen wir dann das 0:1. Danach haben wir es leider nicht geschafft, noch einmal richtig Druck aufzubauen und das Spiel zu drehen. Trotzdem nehmen wir aus dem Spiel einiges mit. Jetzt heißt es, die richtigen Lehren daraus zu ziehen, weiterzuarbeiten und den Blick direkt auf das nächste Spiel zu richten,“ sagte uns Coach Maximillian Tönsing (TV Neuenkirchen).