RW Sutthausen nutzt Chancen eiskalt – 5:2-Erfolg gegen Lüstringen Effiziente Offensive sorgt früh für klare Verhältnisse von Michael Eggert · Heute, 10:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mario Gerken

RW Sutthausen hat in der Kreisliga Osnabrück einen unerwartet deutlichen 5:2-Erfolg gegen den SC Lüstringen gefeiert. Ausschlaggebend war vor allem die konsequente Chancenverwertung der Gastgeber, die eine intensive Anfangsphase nutzten, um früh die Weichen auf Sieg zu stellen.

Frühe Entscheidung nach torreicher erster Halbzeit Den besseren Start erwischte Sutthausen: Steffen Herrschaft erzielte seinen ersten Saisontreffer für die Hausherren und brachte sein Team in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten, Anas Al Hajji glich nahezu im direkten Gegenzug aus. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der Sutthausen zunehmend die Kontrolle übernahm.

Thomas Hettlich stellte die Führung für die Gastgeber wieder her, ehe Jan-Luis Zündorf mit seinem neunten Saisontor und Joshua-Elaya Thioune per Strafstoß noch vor der Pause auf 4:1 erhöhten. Innerhalb kurzer Zeit nutzte Sutthausen die sich bietenden Möglichkeiten konsequent und entschied die Begegnung damit bereits in der ersten Hälfte vorzeitig. Nach dem Seitenwechsel knüpfte Sutthausen nahtlos an die Effizienz an: Zündorf traf ein weiteres Mal und erhöhte auf 5:1. Lüstringen gelang lediglich noch Ergebniskosmetik durch ein Eigentor der Gastgeber.

Erzielte sein 10. Saisontor - Jan-Luis Zündorf (RWS). – Foto: Fupa