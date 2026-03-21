RW Sutthausen nutzt Chancen eiskalt – 5:2-Erfolg gegen Lüstringen

RW Sutthausen hat in der Kreisliga Osnabrück einen unerwartet deutlichen 5:2-Erfolg gegen den SC Lüstringen gefeiert. Ausschlaggebend war vor allem die konsequente Chancenverwertung der Gastgeber, die eine intensive Anfangsphase nutzten, um früh die Weichen auf Sieg zu stellen.
Frühe Entscheidung nach torreicher erster Halbzeit
Den besseren Start erwischte Sutthausen: Steffen Herrschaft erzielte seinen ersten Saisontreffer für die Hausherren und brachte sein Team in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten, Anas Al Hajji glich nahezu im direkten Gegenzug aus. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der Sutthausen zunehmend die Kontrolle übernahm.
Thomas Hettlich stellte die Führung für die Gastgeber wieder her, ehe Jan-Luis Zündorf mit seinem neunten Saisontor und Joshua-Elaya Thioune per Strafstoß noch vor der Pause auf 4:1 erhöhten. Innerhalb kurzer Zeit nutzte Sutthausen die sich bietenden Möglichkeiten konsequent und entschied die Begegnung damit bereits in der ersten Hälfte vorzeitig.
Nach dem Seitenwechsel knüpfte Sutthausen nahtlos an die Effizienz an: Zündorf traf ein weiteres Mal und erhöhte auf 5:1. Lüstringen gelang lediglich noch Ergebniskosmetik durch ein Eigentor der Gastgeber.
Lüstringens Trainer Can Özalp zeigte sich nach der Partie ratlos: „Ein für uns absolut merkwürdiger Spielverlauf, den ich so in meiner Laufbahn noch nicht erlebt habe. Wir spielen auf Augenhöhe, betreiben einen hohen Aufwand, kommen nach dem Rückstand zurück und kassieren dann innerhalb von 30 Minuten vier Tore.“ Besonders die individuellen Fehler hätten sich erneut negativ ausgewirkt.
Auf Seiten der Gastgeber überwog hingegen die Zufriedenheit. Dominik Witte aus dem Trainerteam von RW Sutthausen hob die Umsetzung des Matchplans hervor: „Wir waren von Anfang an da, spielen eine starke erste Halbzeit und siegen auch in der Höhe verdient.“