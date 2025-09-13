RW Sutthausen nach tollem Sturmlauf auf Rang zwei

In einem vorgezogenen Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - traf RW Sutthausen am Freitagabend auf den Aufsteiger Ballsport Eversburg.

Es war über weite Strecken ein einseitiges Spiel. Ein Doppelschlag durch Jan-Luis Zündorf und ein Treffer von Jasper Eilers sorgten nach einer halben Stunde Spielzeit bereits für eine beruhigende 3:0-Führung des Gastgebers. Direkt nach der Pause legte RW Sutthausen nach. Mathis Lindenborn und Dominik Witte bauten die Führung auf 5:0 aus. Damit war die Partie bereits früh entschieden. In der Schlußminute machte Timo Engelhard das halbe Dutzend voll. Ein Tor gelang den Gästen nicht mehr, aber nach Spielende kassierten sie noch eine unnötige gelb-rote Karte. In der schiefen Tabelle sprang RW Sutthausen zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Aufsteiger Ballsport muss sich offenbar noch an die Kreisliga gewöhnen und belegt aktuell den 16. Tabellenplatz.

"Bis zum 1:0 war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Danach haben wir die Räume genutzt und auch in der Höhe verdient gewonnen. Ganz wichtiger Sieg für uns,“ freute sich Dominik Witte (TW Sutthausen über die gute Leistung seiner Mannschaft.

„ Die Gegenschläge fallen zu heftig aus; wieder 0:6 am Ende fühlt sich verdammt hart an. Wir werden uns trotzdem wieder aufstellen und nächste Woche versuchen, die nächsten Punkte zu holen,“ sagte uns Trainer Yannik Kaiser (Ballsport Eversburg) nach der bitteren zweiten 0:6-Schlappe innerhalb einer Woche.

Wie geht es weiter?

RW Sutthausen spielt am kommenden Freitag um 20.00 Uhr beim wiedererstarkten SC Lüstringen bevor das Team in der englischen Woche am darauffolgenden Mittwoch eine weitere schwere Aufgabe beim TUS Glane lösen muß. Ballsport Eversburg spielt am kommende Samstag um 16.00 Uhr gegen Spvg. Niedermark und eine Woche später beim Tabellenführer TUS Hilter.