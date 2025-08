RW Sutthausen lässt Aufsteiger keine Chance

Mit einem souveränen 5:1-Erfolg gegen den Aufsteiger SV Bad Rothenfelde II startete RW Sutthausen in die neue Saison. Der dreifache Torschütze Dominik Witte hatte sein Team bereits Mitte der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Nach einer halben Stunde Spielzeit konnte zunächst Torwart Timo Engelhard einen Strafstoß vom Rothenfelder Routinier Gerrit-Mikael Bewekenhorn abwehren. Kurz danach sorgten Baris Sarioglu und erneut Dominik

"Von der ersten Minute an, war es ein sehr gelungener Saisonstart. Wir haben uns zahlreiche Tormöglichkeiten herausgespielt und konnten so mit einem verdienten 3:0 in die Halbzeit gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann souverän nach Hause gebracht,“ sagte uns Jonas Vierhaus (RW Sutthausen).