RW Sutthausen gewinnt durch starke Standards

Mit einem Standard-Doppelschlag von Dominik Witte und Lennard Wiehr kurz vor der Halbzeit legte der Gastgeber den Grundstein zum Sieg. Die Gäste konnte bisher noch nicht an die guten Leistungen der vergangen Saison anknüpfen und liegen in der Tabelle aktuell unter dem Strich. Im Angriff fehlte zuletzt die Durchschlagskraft. Nur zwei Tore aus vier Spielen sind für ambitionierte Ziele zu wenig.

"Heute war es ein typischer Arbeitssieg. Wir haben über 90 Minuten hinten nichts zugelassen und es leider verpasst in der 2. Halbzeit einen Konter zur Entscheidung zu nutzen. Am Ende entscheiden zwei Standards das Spiel,“ meinte Jonas Vierhaus (RW Sutthausen).