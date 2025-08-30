RW Sutthausen gewinnt durch starke Standards

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem insgesamt verdienten 2:0-Heimerfolg im Abendspiel gegen den TV Welllingholzhausen setzte sich RW Sutthausen in der Kreisliga-Spitzengruppe fest.
Mit einem Standard-Doppelschlag von Dominik Witte und Lennard Wiehr kurz vor der Halbzeit legte der Gastgeber den Grundstein zum Sieg. Die Gäste konnte bisher noch nicht an die guten Leistungen der vergangen Saison anknüpfen und liegen in der Tabelle aktuell unter dem Strich. Im Angriff fehlte zuletzt die Durchschlagskraft. Nur zwei Tore aus vier Spielen sind für ambitionierte Ziele zu wenig.
"Heute war es ein typischer Arbeitssieg. Wir haben über 90 Minuten hinten nichts zugelassen und es leider verpasst in der 2. Halbzeit einen Konter zur Entscheidung zu nutzen.
Am Ende entscheiden zwei Standards das Spiel,“ meinte Jonas Vierhaus (RW Sutthausen).
"Das gestrige Spiel endete mit einer unglücklichen 0:2-Niederlage. Beide Gegentore fielen nach Standardsituationen. Trotz großem Einsatz und Kampfgeist konnte unsere Mannschaft die entscheidenden Akzente nach vorne nicht setzen. Besonders schmerzlich macht sich weiterhin das Fehlen mehrerer verletzter Leistungsträger im Sturm bemerkbar,“ sagte uns Trainer Florian Vornholt (TV Wellinholzhausen).