RW Sutthausen feiert verdienten Heimsieg

– Foto: Martin Lührmann

RW Sutthausen hat sich in der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, von der Auftaktniederlage beim TV Wellingholzhausen gut erholt. Gegen den TuS Glane setzte sich Sutthausen mit 1:0 durch und feierte damit den ersten Saisonsieg.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und setzten Glane von Beginn an unter Druck. Die Gäste hatten dem Angriffsdruck nur wenig entgegenzusetzen. Die verdiente Führung erzielte Philipp Pöppelmeyer, der nach feiner Vorarbeit von Jan-Luis Zündorf zum 1:0 traf. Sutthausen hätte die Führung bereits vor der Pause weiter ausbauen können, ließ jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sutthausen die tonangebende Mannschaft. Immer wieder erspielten sich die Gastgeber beste Chancen, verpassten es jedoch, für die Vorentscheidung zu sorgen. Dadurch blieb die Partie bis in die Schlussphase spannend. Glane drängte noch einmal auf den Ausgleich, konnte die verdiente Niederlage aber nicht mehr abwenden.