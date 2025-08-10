RW Sutthausen feiert 3:0-Auswärtssieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - nach einer starken Leistung nach der Pause mit 3:0 gegen den VFR Voxtrup II und feierte den zweiten Saisonsieg.
Nach einer verteilten ersten Halbzeit ging es mit einen gerechten 0:0 in die Pause. Die Gäste zündeten nach der Pause sofort. Dominik Witte brachte die Gäste mit einem Doppelpack mit Toren direkt nach Wiederanpfiff und nach einer Stunde Spielzeit mit 2:0 in Führung. In der Schlußphase traf Jan-Luis Zündorf mit einem an Dominik Witte verursachten Strafstoß zum insgesamt verdienten 3:0-Auswärtssieg.
"Nachdem wir in den ersten 10-15 Minuten nicht sehr gut ins Spiel gekommen sind, haben wir uns gut gefangen und das 0:0 zur Halbzeit war ein gerechtes Ergebnis. Chancen gab es auf beiden Seiten, aber da hat Sutthausen uns heute den Schneid abgekauft und war abgezockter. Wir wären natürlich gerne positiv in die Saison gestartet, aber es waren gute Ansätze da und werden weiter arbeiten um nächste Woche die Punkte zu holen,“ sagte uns Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II)
"Gegen einen starken Gegner haben wir uns 45 Minuten schwer getan, eine Idee zu entwickeln. In der 2 Halbzeit konnten wir dann unsere Chancen nutzen und gewinnen am Ende verdient,“ lautet das Statement von Jonas Vierhaus (RW Sutthausen)