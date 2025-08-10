RW Sutthausen feiert 3:0-Auswärtssieg

Nach einer verteilten ersten Halbzeit ging es mit einen gerechten 0:0 in die Pause. Die Gäste zündeten nach der Pause sofort. Dominik Witte brachte die Gäste mit einem Doppelpack mit Toren direkt nach Wiederanpfiff und nach einer Stunde Spielzeit mit 2:0 in Führung. In der Schlußphase traf Jan-Luis Zündorf mit einem an Dominik Witte verursachten Strafstoß zum insgesamt verdienten 3:0-Auswärtssieg.

"Nachdem wir in den ersten 10-15 Minuten nicht sehr gut ins Spiel gekommen sind, haben wir uns gut gefangen und das 0:0 zur Halbzeit war ein gerechtes Ergebnis. Chancen gab es auf beiden Seiten, aber da hat Sutthausen uns heute den Schneid abgekauft und war abgezockter. Wir wären natürlich gerne positiv in die Saison gestartet, aber es waren gute Ansätze da und werden weiter arbeiten um nächste Woche die Punkte zu holen,“ sagte uns Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II)