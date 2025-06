RW Oberhuasen startet Dauerkartenvorverkauf

Pünktlich zum Start des Dauerkartenvorverkaufs für die Saison 2025/26 ruft RWO seine Anhänger unter dem Motto „Du. Ich. 1904.“ dazu auf, Teil der neuen Spielzeit zu werden – nicht nur als Zuschauer, sondern als wichtigster Bestandteil dieses Klubs. Als Dankeschön für die Treue zu den Kleeblättern nehmen alle Dauerkartenkäufer automatisch an einem großen Gewinnspiel mit einzigartigen Preisen teil.

Ein echtes Auto, gratis Strom und Getränke für ein ganzes Jahr sowie zahlreiche weitere Preise: Mit dem Start des Dauerkartenvorverkaufs zur Saison 2025/26 startet Rot-Weiß Oberhausen auch ein ganz besonderes Gewinnspiel, das die Herzen aller Fans höherschlagen lässt. Alle Käufer einer Dauerkarte nehmen automatisch an der Verlosung teil – mit über 100 Preisen im Gesamtwert von über 40.000 Euro! Der absolute Höhepunkt: Ein nagelneuer Nissan Juke im Wert von 28.000 Euro, gesponsert vom Autohaus Bernds, wird am Ende der Aktion unter notarieller Aufsicht verlost. Dieses Traumauto gehört bald einem glücklichen RWO-Fan – einfach nur durch den Kauf einer Dauerkarte!



Weitere spektakuläre Preise*:

Neben dem Hauptgewinn erwarten die Teilnehmer des Gewinnspiels viele weitere außergewöhnliche Preise, darunter:

• Ein Gratisstrompaket von der evo für ein ganzes Jahr!

• Ein Jahresvorrat an König Pilsener – perfekt für den Spieltag oder gesellige Runden mit Freunden.

• Ein Jahresvorrat Sinalco-Limonaden – die passende Erfrischung für die ganze Familie.

• Ein Jahr Cupra Terramar fahren – komplett kostenlos! Zur Verfügung gestellt von Sport Auto Plus, inklusive Steuern, Versicherung und Zulassung!

Ob Fan der ersten Stunde oder ganz neu im RWO-Kosmos – jede gekaufte Dauerkarte wird zur Eintrittskarte in dieses Gewinnspiel der Extraklasse.



Verkauf und Zugang



Der Verkauf erfolgt ausschließlich online über das LMS-Ticketsystem. Wichtig:

• Für den Kauf ist ein Login mit einem bestehenden LMS-Konto erforderlich.

• Ein Konto besitzen alle, die bereits in der letzten Saison eine Dauerkarte hatten oder Vereinsmitglied sind.

• Neukunden können sich einfach im System registrieren.

Bei Fragen oder technischen Problemen steht die LMS-Hotline mit Rat und Tat zur Seite. (01803-019040; 0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 €/Minute aus dem Mobilfunknetz)



Aktionszeitraum



Bis einschließlich Montag, 04. August, 23:59 Uhr, können die Dauerkarten für die Saison 2025/26 vorbestellt werden.