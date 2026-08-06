RW Oberhausen verstärkt die Offensive mit einem Drittligaspieler Joel Vega Zambrano verlässt den Drittligisten Viktoria Köln und schließt sich Rot-Weiß Oberhausen an. In der Regionalliga stellte der 21-Jährige bereits seinen Torriecher unter Beweis. von Markus Becker · Gestern, 11:05 Uhr · 0 Leser

Joel Vega Zambrano schließt sich RW Oberhausen an. – Foto: Viktoria Köln

Joel Vega Zambrano trägt künftig das Trikot von Rot-Weiß Oberhausen. Der Regionalligist hat den 21-jährigen Offensivspieler von Viktoria Köln verpflichtet. Bei den Kleeblättern unterschreibt der Deutsch-Spanier einen Vertrag über zwei Jahre und wird künftig mit der Rückennummer 17 auflaufen.

Kaum Aussichten auf Einsatzzeiten in Köln Vega Zambrano war erst im Januar 2026 vom SC Paderborn nach Köln-Höhenberg gewechselt. Für die Viktoria kam der offensive Mittelfeldspieler in der Rückrunde auf sechs Kurzeinsätze in der 3. Liga. Da sich die Lage auch für die anstehende Spielzeit perspektivisch aus Sicht von Vega Zambrano kaum besserte, legten die Domstädter ihrem Spieler für seine Zukunft auch keine Steine in den Weg. "Im Laufe der Vorbereitung hat sich Joels Situation bei uns so entwickelt, dass die Aussicht auf konstante Spielzeit nicht ausreichend gegeben war. Da Spielminuten für seine Entwicklung nach der schwierigen vergangenen Saison ein wichtiger Faktor sind, haben wir dem Wechselwunsch nach Oberhausen zugestimmt", erklärte Viktorias Sportlicher Leiter Valentin Schäfer.

Treffsicher in der Regionalliga In Oberhausen soll Vega Zambrano die Offensive verstärken. Der Linksfuß wurde beim TSV Amshausen ausgebildet und spielte anschließend in den Nachwuchsleistungszentren von Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund und dem SC Paderborn. Mit dem angestrebten Niveau konnte er sich im Trikot des SCP auch schon mehrfach vertraut machen. Für die zweite Mannschaft der Ostwestfalen absolvierte er insgesamt 64 Regionalliga-Partien, erzielte dabei 17 Treffer und acht Vorlagen. RWO-Sportchef Dennis Lichtenwimmer-Conversano sieht im Zugang eine gezielte Verstärkung: "Als Linksfuß und Spieler mit Tiefgang schließt Joel zwei Lücken, in denen wir uns noch weiter verbessern wollten. Nach meinem Amtsantritt war er einer der ersten Spieler, die wir auf dem Zettel hatten und nun hat es endlich funktioniert."