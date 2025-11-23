 2025-11-18T09:22:12.436Z

RW Oberhausen bringt einen Tierkalender raus.
RW Oberhausen veröffentlicht Tierkalender 2026

Rot-Weiß Oberhausen bringt in diesem Winter einen ganz besonderen Kalender auf den Markt.

Rot-Weiß Oberhausen verbindet Fußballbegeisterung mit Tierliebe: Die Kleeblätter haben für 2026 einen exklusiven Tierkalender mit der Profi-Mannschaft produziert, dessen Erlöse dem Tierschutzzentrum Duisburg zugutekommen. 50 % des Gewinns fließen direkt in die Projekte des Vereins zum Schutz und zur Versorgung von Tieren.

Ab sofort ist der Kalender für 14,99 Euro im RWO-Fanshop erhältlich. Außerdem kann er auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt am Stand des Tierschutzvereins erworben werden – eine tolle Gelegenheit, den Kalender direkt in festlicher Atmosphäre zu ergattern.

Ein weiteres Highlight: Am 5. Dezember findet auf dem Marktplatz in Holten eine Charity-Veranstaltung zugunsten des Tierschutzzentrums Duisburg statt. Auch dort wird der Tierkalender verkauft – perfekt, um ein schönes Geschenk für das kommende Jahr zu sichern und gleichzeitig ein wichtiges Projekt zu unterstützen.

Mit dem RWO-Tierkalender „Kleeblatt-Pfoten 2026“ kommt Freude ins neue Jahr – für Tierfreunde und alle, die Tiere lieben.

