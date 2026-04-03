RW Oberhausen verlängert Vertrag mit Pierre Fassnacht

Pierre Fassnacht verlängert bei RWO. – Foto: RWO/ Christian Schröder

Seit fast sechs Jahren ist Pierre Fassnacht eine der größten Konstanten im Kader der Rot-Weißen. Gekommen vom damaligen Drittligisten Carl Zeiss Jena absolvierte „Fassi“ bisher 162 Partien für RWO und kann zudem 13 Torbeteiligungen verbuchen. Nach Verletzungspech zum Saisonstart kämpfte sich der 30-jährige Verteidiger im Laufe der Spielzeit zurück und gehört nun wieder zum Stammpersonal in der Defensive.

„Fassi verkörpert sehr viel von dem, was wir von all unseren Kaderspielern erwarten. Ein professionelles Verhalten auf und neben dem Platz, Fleiß, Durchsetzungsstärke und ein unbedingter Wille. Als Teil des Spielerrates geht er stets voran und macht sich viele Gedanken um die Mannschaft und den Verein. Trotz seiner verletzungsbedingten Rückschläge kämpft er sich jedes Mal zurück und ist da, wenn man ihn braucht. Solche Charaktere brauchen wir in der Mannschaft und wir freuen uns, den Weg weiter gemeinsam bestreiten zu können“, unterstreicht Dennis Lichtenwimmer-Conversano den Stellenwert Fassnachts im Verein.

Auch Fassnacht selbst freut sich auf die Spielzeiten sieben und acht im Trikot der Kleeblätter: „Ich habe mich in den vergangenen Jahren beim RWO immer sehr wohl gefühlt und freue mich den gemeinsamen Weg fortzuführen.“