RW Oberhausen verlängert Vertrag mit Cankoray Mutlu

Cankoray Mutlu (re.) im Shakehands mit Dennis Lichtenwimmer-Conversano. – Foto: Fynn Graebe/RWO

Mutlu schaffte im Sommer letzten Jahres den Sprung aus der eigenen U19 in den Profikader und kam in der aktuellen Spielzeit zu elf Einsätzen in der Regionalliga West. Zudem stand „Cako“ auch im Niederrheinpokal zwei Mal auf dem Feld. Dabei gelangen ihm bei den Auswärtsspielen in Rödinghausen und Mönchengladbach je ein Treffer.

Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano unterstreicht das Talent des Youngsters: „Über die Verlängerung unseres Eigengewächses ‚Cako‘ freuen wir uns sehr. Er hat in dieser Saison bei seinen Einsätzen gezeigt, wie viel Potenzial in ihm steckt und wir wollen seinen Weg weiter begleiten. Er bringt viele spannende Bewegungen im Offensivbereich mit und vor allem sein direkter Zug zum Tor ist etwas, was wir für unser Spiel benötigen.“

„Als gebürtiger Oberhausener freue ich mich umso mehr, dass ich weiter für RWO um Punkte kämpfen kann. Ich möchte mich auch in den nächsten zwei Jahren weiterentwickeln, lernen und der Mannschaft mit guten Leistungen helfen. Jetzt liegt mein Fokus aber erstmal darauf, schnell wieder fit zu werden, um in dieser Saison nochmal auf dem Platz zu stehen“, sagt Cankoray Mutlu zu seiner Verlängerung bei den Kleeblättern.