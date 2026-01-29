RW Oberhausen verlängert langfristig mit Sebastian Gunkel

Sebastian Gunkel setzt die Zusammenarbeit mit RW Oberhausen fort. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Unabhängig vom Ausgang des Aufstiegskampfs in der Regionalliga West, herrscht schon jetzt Planungssicherheit für die Trainerbank von RW Oberhausen. Chefcoach Sebastian Gunkel wird mit seinem gesamten Trainerteam die Kleeblätter auch über die kommende Spielzeit führen

Im Sommer 2024 übernahm Gunkel die Kleeblätter und kann auf eine positive Bilanz zurückblicken. Gemeinsam mit seinem Trainerteam stand der 50-Jährige bei bisher 61 Pflichtspielen an der Seitenlinie und feierte dabei 35 Siege. In der laufenden Saison belegt RWO aktuell den zweiten Tabellenplatz und steht zudem im Viertelfinale des Niederrheinpokals.

„Mit den beiden Vertragsverlängerungen legen wir den Grundstein für eine kontinuierliche Weiterentwicklung auf dem Platz. In den vergangenen 19 Monaten hat es das gesamte Trainerteam unter der Führung von Sebastian geschafft, einen attraktiven, erfolgreichen sowie intensiven Offensivfußball zu implementieren, der auch in den kommenden Jahren für Rot-Weiß Oberhausen stehen soll“, sagt Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Kleeblätter und ergänzt: „Wir sind natürlich glücklich, dass wir die Klarheit zum jetzigen Zeitpunkt erhalten haben, um zielgerichtet weitere Gespräche hinsichtlich unserer Profimannschaft führen zu können.“



Marcus Uhlig, RWO-Vorstandsvorsitzender: „Wir haben uns in einem intensiven und wertschätzenden Prozess auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Sebastian und Lars verständigen können. Damit haben wir Planungssicherheit und einen ganz wichtigen Baustein gesetzt für eine positive Weiterentwicklung aller weiteren Themen rund um unsere Profimannschaft. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis und ich möchte mich im Namen von RWO bei allen Beteiligten für die vertrauensvollen und stets konstruktiven Gespräche bedanken.“

Auch Cheftrainer Sebastian Gunkel selbst blickt mit Vorfreude in die Zukunft: „Ich freue mich sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg inhaltlich und in der personellen Konstellation, fortsetzen werden. Hervorheben möchte ich die vertrauensvolle, wertschätzende sowie zielgerichtete.

Zusammenarbeit innerhalb des Vereins, mit dem Trainer- und Funktionsteam, der Mannschaft und die Unterstützung der Fans seit Beginn unserer Arbeit. Gemeinsam wollen wir die sportliche Entwicklung Schritt für Schritt weiter vorantreiben.“

