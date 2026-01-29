RW Oberhausen verlängert langfristig mit Sebastian Gunkel

Unabhängig vom Ausgang des Aufstiegskampfs in der Regionalliga West, herrscht schon jetzt Planungssicherheit für die Trainerbank von RW Oberhausen. Chefcoach Sebastian Gunkel wird mit seinem gesamten Trainerteam die Kleeblätter auch über die kommende Spielzeit führen
Im Sommer 2024 übernahm Gunkel die Kleeblätter und kann auf eine positive Bilanz zurückblicken. Gemeinsam mit seinem Trainerteam stand der 50-Jährige bei bisher 61 Pflichtspielen an der Seitenlinie und feierte dabei 35 Siege. In der laufenden Saison belegt RWO aktuell den zweiten Tabellenplatz und steht zudem im Viertelfinale des Niederrheinpokals.
Marcus Uhlig, RWO-Vorstandsvorsitzender: „Wir haben uns in einem intensiven und wertschätzenden Prozess auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Sebastian und Lars verständigen können. Damit haben wir Planungssicherheit und einen ganz wichtigen Baustein gesetzt für eine positive Weiterentwicklung aller weiteren Themen rund um unsere Profimannschaft. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis und ich möchte mich im Namen von RWO bei allen Beteiligten für die vertrauensvollen und stets konstruktiven Gespräche bedanken.“
Auch Cheftrainer Sebastian Gunkel selbst blickt mit Vorfreude in die Zukunft: „Ich freue mich sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg inhaltlich und in der personellen Konstellation, fortsetzen werden. Hervorheben möchte ich die vertrauensvolle, wertschätzende sowie zielgerichtete.
Zusammenarbeit innerhalb des Vereins, mit dem Trainer- und Funktionsteam, der Mannschaft und die Unterstützung der Fans seit Beginn unserer Arbeit. Gemeinsam wollen wir die sportliche Entwicklung Schritt für Schritt weiter vorantreiben.“
