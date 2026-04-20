RW Oberhausen spielt gegen BVB und Bochum - erster Test am Dienstag

Gute Laune bei RW Oberhausen. – Foto: Marco Bader

RW Oberhausen hat nach den jüngsten Ergebnissen wieder realistische Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga, denn Fortuna Köln hat nur noch sechs Punkte Vorsprung in der Regionalliga West. Wohl gemerkt hat RWO einmal weniger gespielt und könnte bis auf drei Punkte herankommen. Auch deshalb testen die Kleeblätter gegen einen spannenden Gegner in dieser Woche, bevor in der kommenden Sommer-Vorbereitung Borussia Dortmund und VfL Bochum im Stadion Niederrhein gastieren.

Kreisliga-Klub gastiert bei RWO

"RWO ist wieder dick im Geschäft", titelte FuPa Niederrhein nach dem jüngsten 1:0-Erfolg in Lotte, weil Fortuna Köln zuvor verlor. Schlägt die Mannschaft von Sebastian Gunkel den Wuppertaler SV und den Bonner SC, wäre das Titelrennen wieder offen wie schon lange nicht. Am Dienstag steht für die zweite Reihe erst noch ein Testspiel an, denn am Dienstag gastiert im heimischen Stadion der Kreisligist TB Oberhausen III, der eigentlich in der Kreisliga B unterwegs ist. Sicherlich kein alltäglicher Vergleich.

"Sportlich bietet das Spiel eine spannende Mischung: Auf Seiten von RWO wird ein flexibel zusammengestellter Kader aus Teilen der 1. Mannschaft, dem U19-Bundesligateam sowie der 2. Mannschaft zum Einsatz kommen. Ziel ist es, insbesondere Spielern mit bislang geringeren Einsatzzeiten im Pflichtspielbetrieb wertvolle Minuten zu verschaffen und gleichzeitig Perspektivspielern die Gelegenheit zu geben, sich unter Wettkampfbedingungen zu präsentieren", teilt RWO mit. Für die Partie wird ausschließlich die Haupttribüne in den Blöcken A, B und C geöffnet. Tickets gibt an der Tageskasse, die ab 18 Uhr öffnet, ab 5 Euro.