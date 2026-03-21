RW Oberhausen nutzt Fortuna-Patzer, WSV atmet auf, Gladbach siegt

RW Oberhausen gewann sein Heimspiel gegen Wiedenbrück. – Foto: Imago Images

Rot-Weiß Oberhausen ist der Gewinner des 27. Spieltags in der Regionalliga West. Die Kleeblätter nutzten den Patzer von Spitzenreiter Fortuna Köln und verkürzten den Rückstand auf den Primus. Wichtige Punkte für den Klassenerhalt hat der 1. FC Bocholt geholt, nicht zufrieden konnte derweil die SSVg Velbert sein. Borussia Dortmund jubelte in der Nachspielzeit, Patrik Twardzik sicherte dem FC Gütersloh drei Punkte. Diese Partien gab es außerdem.

Keine Tore und folglich auch keinen Sieger gab es im Abendspiel der Regionalliga West zwischen der U23 des VfL Bochum und den Sportfreunden Siegen. Abtastend ging es für die Teams los, echte Torchancen ließen eine ganze Weile auf sich warten. Der Distanzschuss von Bochums Aurel Wagbe aus rund 25 Metern ging dann nur knapp drüber (31.), Paul Besong traf auf der Gegenseite nur das Außennetz (37.)., Noch weniger Offensivaktionen gab es nach der Pause. Auch der Platzverweis von Jamil Najjar und die entsprechende Unterzahl der Bochumer öffnete für die Gäste keine Tür und Tor. Letztlich blieb es in einem insgesamt mauen Spiel beim 0:0.

Zu einem durchaus unverhofften Punktgewinn kam die U23 von Fortuna Düsseldorf im Reserve-Duell gegen den FC Schalke 04. Nach 90 Minuten trennten sich die Mannschaften torlos. Für die „Zwote“ war es indes ein ganz wichtiger Zähler, durch den sie den Abstand auf die Abstiegszone auf fünf Punkte halten konnten, denn auch die Konkurrenten punkteten überraschend.

Bitter endete der Spieltag für den Bonner SC. Gegen Borussia Dortmund II spielten die Bundesstädter lange Zeit gut mit, kassierten dann aber in der Nachspielzeit den späten Gegentreffer. Die Borussia bleibt in der Spitzengruppe, der BSC muss den Blick weiter nach unten richten.

________________ SV Rödinghausen punktet beim Primus

Unerwartet schwer tat sich der Tabellenführer Fortuna Köln gegen den SV Rödinghausen. Während die einen vom Aufstieg träumen, geht es für die anderen um den Klassenerhalt. Entsprechend ging der SVR auch in die Partie. Immer wieder gab es sehenswerte Aktionen, die ganz klaren Torchancen blieben jedoch aus. Bis zur 30. Minute. Da erzielte Maxim Gresler den Führungstreffer für die Gäste. Fortan ließen des die Westfalen etwas defensiver angehen, wodurch die Fortuna zu mehr Ballbesitz kam. Kurz vor der Pause belohnten sich die Südstädter. Nach einem Freistoß ging es im Strafraum hin und her. Letztlich kam der Ball zu David Haider, der volley den Ausgleich markierte (45.). Nach der Pause wirkten die Kölner zielstrebiger, doch die 2.434 Zuschauer sollten keinen Treffer mehr zu sehen bekommen. Fortuna-Coach Matthias Mink zog nahezu alle Offensiv-Optionen, die ihm zur Verfügung standen, doch die Joker zündeten nicht. Durch den Oberhausener Sieg verringerte sich der Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Zähler. ________________ Bocholt holt Selbstvertrauen vor Pokal

Mit 2:1 hat der 1. FC Bocholt die SSVg Velbert bezwungen und Selbstvertrauen vor dem anstehenden Duell im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den MSV Duisburg gesammelt. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht. ________________ Wuppertaler SV punktet zu neunt

In doppelter Unterzahl hat der Wuppertaler SV einen wichtigen Punkt gegen die Sportfreunde Lotte erkämpft. Dabei musste der WSV in der Schlussphase in doppelter Unterzahl antreten, bereits im ersten Durchgang gab es den ersten Platzverweis. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht. ________________ Gladbachs U23 schlägt Paderborn

Mit einem 2:0-Erfolg im Aufeinandertreffen der Reserve-Mannschaften hat Borussia Mönchengladbach den SC Paderborn bezwungen. Alejo Sarco traf Mitte der ersten Hälfte zum 1:0 (23.), Winter-Zugang Jakob Zickler beendete die Begegnung schließlich mit dem entscheidenden Treffer zum 2:0 zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Die Fohlen kletterten in der Tabelle auf den vierten Rang, Paderborn bleibt Zehnter. ________________ RWO nutzt Kölner Patzer

Rot-Weiß Oberhausen hat den unerwarteten Patzer vom Spitzenreiter aus Köln genutzt und seine Hausaufgaben erledigt. Gegen den SC Wiedenbrück gab es für die Kleeblätter ein 2:1, durch das sie den Rückstand auf den Liga-Primus auf sechs Punkte verringern konnten. Eric Gueye traf in der 35. Minute zum 1:0, Michael Niemeyer kurz vor dem Ende zum 2:0 (87.). Wiedenbrück gab sich aber nicht auf und kam in der fünfminütigen Nachspielzeit noch zum Anschlusstreffer durch Nikola Aracic. Mehr war für die Ostwestfalen aber nicht drin, die weiter die Rote Laterne innehaben. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer für die Mannschaft von Sascha Mölders. Bei noch sieben ausstehenden Spieltagen ist das sicherlich eine schwierige, aber keine unmögliche, Aufgabe. ________________ Gütersloh gewinnt Verfolgerduell