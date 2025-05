RW Oberhausen muss Flügelflitzer Donkor Richtung 3. Liga ziehen lassen

In seiner dritten Spielzeit bei RW Oberhausen gelang Denis Donkor der spielerische Durchbruch. Mit 13 Assists in 31 Partien für die Kleeblätter teilt er sich zusammen mit Lottes Marc Heider den Spitzenplatz der Regionalliga West für die meisten Vorlagen. Für den jungen Außenspieler geht es eine Liga nach oben.

"Natürlich hätten wir uns sehr gefreut, wenn Denis die weitere, angestoßene Entwicklung mit uns angegangen wäre", verdeutlichte Sportchef Dennis Lichtenwimmer-Conversano. "Wir haben eine Verlängerung frühzeitig signalisiert, jedoch freuen wir uns auch, einen so talentierten Spieler dank der harten Arbeit des Trainerteams und der Unterstützung seiner Mitspieler in Richtung 3. Liga gefördert zu haben. Wir danken Denis für seinen Einsatz in unseren Farben und wünschen ihm für seine weitere Zukunft vor allem Gesundheit und natürlich: viel Spielzeit."

Der 22-Jährige wagt also den Schritt in die nächsthöhere Spielklasse, zur Zweitvertretung der TSG Hoffenheim, die jüngst den erstmaligen wie hochsouveränen Aufstieg in die 3. Liga unter Dach und Fach brachte. Im neuen Umfeld kann Donkor wird sich Donkor erneut beweisen müssen, richtet vor dem Saisonendspurt aber noch einige warme Worte an seine Förderer: "Ich bin dem Verein sehr dankbar für die schöne und lehrreiche Zeit in Oberhausen. Vor allem möchte ich mich beim Trainerteam bedanken, das mir das Vertrauen geschenkt hat", sagte Donkor. "Die Trainer haben mir auf und neben dem Platz immer ein gutes Gefühl gegeben und mir bei meiner Entwicklung geholfen. Ich wünsche dem Verein und den Fans für die Zukunft alles Gute."