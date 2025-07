RW Oberhausen live: Unangenehmer Auftakt gegen Gütersloh

Der Vizemeister trifft auf den Viertplatzierten der Vorsaison. Wenn RW Oberhausen am Samstag (26. Juli, 14 Uhr) den FC Gütersloh im Stadion am Niederrhein empfängt, dürfen sich die Zuschauer auch erstmals einen Eindruck verschaffen, auf welchem Leistungsstand sich die beiden Kontrahenten befinden.

RWO mit einigen neuen Namen in der Startelf?

Für RWO ging eine Vorbereitung mit Höhen Tiefen mit einem 2:2-Unentschied gegen den Twente Enschede zu Ende. Mit dem offensiven Output dürfte Trainer Sebastian Gunkel noch nicht ganz zufrieden sein. Für den Auftakt darf man beobachten, ob die Vielzahl an verheißungsvollen Zugängen direkt als Mehrwert für die Gesamtqualität des Kaders betrachtet werden kann. Womöglich lassen sich auch schon einige neue Gesichter in der Startelf blicken. Moustafa Kourouma, Alexander Mühling, Lucas Halangk, Ayman Aourir und Christopher Schepp standen in den letzten beiden Testspielen jeweils unter den ersten Elf – sicherlich auch ein Hinweis die Startformation in der Liga. Auf dem Papier sind die Kleeblätter personell wohl noch einen Tacken stärker als in der Vorsaison einzuschätzen. Abgänge von Tarsis Bonga (Würzbürger Kickers), Denis Donkor (TSG Hoffenheim II) und Timur Kesim (Hertha BSC Berlin II) scheinen aufgefangen.