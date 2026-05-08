RW Oberhausen kämpft um Ngyombo-Verbleib Trotz bitterer Punktverluste kann Rot-Weiß Oberhausen weiterhin vom Aufstieg in die dritte Liga träumen. Neben der Meisterschaft kämpft der Regionalligist auch um den Verbleib eines Schlüsselspielers. von Tristan Benten · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

RWO will Ngyombo (l.) halten – Foto: Boris Hempel

Vier Punkte trennen Rot-Weiß Oberhausen aktuell vom Spitzenreiter SC Fortuna Köln. Bei zwei verbliebenden Spielen darf der Tabellenzweite somit weiterhin vom Aufstieg träumen. Zeitgleich läuft die Kaderplanung in Oberhausen auf Hochtouren. Mit Matona-Glody Ngyombo steht dabei ein Akteur im Mittelpunkt, denn der 28-Jährige ist heiß begehrt.

Schlüsselspieler von RWO Zur Spielzeit 2022/23 wechselte der Mittelfeldspieler vom SV Straelen nach Oberhausen. In den vergangenen vier Jahren absolvierte er 119 Regionalliga-Spiele für RWO und kam dabei auf elf Treffer und fünf Vorlagen. Auch in der aktuellen Saison ist der 28-Jährige mit 29 absolvierten Liga-Partien ein wichtiger Schlüsselspieler in der Schaltzentrale des Regionalligisten. Der Mittelfeldakteur glänzte immer wieder mit seiner Zweikampfstärke und seiner Präsenz, die er auf das Feld bringt. Mit allen Mitteln versuchen die Rot-Weißen daher Ngyombo von einem fünften Jahr beim Traditionsklub zu überzeugen.

Konkurrenz auch aus Liga drei Doch durch seine starken Leistungen zog der Spieler die Blicke mehrerer Vereine auf sich. Zum einen blicken der direkte Aufstiegskonkurrent Fortuna Köln, wie auch die Sportfreunde Siegen auf Ngyombo. Die Sportfreunde sind im Gegensatz zu RWO noch weit entfernt von einem möglichen Aufstieg, doch durch die Tatsache, dass Ngyombo aus dem Siegerland stammt und bereits in der Jugend für den Verein aktiv war, sollte Siegen keine schlechten Chancen haben. Zu den weiteren Interessenten gehört auch 3. Liga-Aufsteiger SV Meppen. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass der 28-Jährige heiß begehrt ist. Vor ungefähr zwei Jahren stand er kurz vor einem Wechsel zum FC Reading, der schlussendlich allerdings platzte.