RW Oberhausen holt Mittelstürmer vom FC Schalke 04

52 Spiele in der 3. Liga

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut. Deshalb freue ich mich darauf, ab sofort für RWO auf dem Platz zu stehen. Ich möchte der Mannschaft schnell weiterhelfen und möglichst viele Tore schießen“, teilt der Angreifer bei seiner Vorstellung mit. Zuletzt gelangen ihm drei Tore in 26 Partien, zuvor lief er schon 52-mal in der 3. Liga für Viktoria Köln (vier Tore, fünf Vorlagen) auf.

Hong empfahl sich in der Vorbereitung beim österreichischen Bundesligisten Grazer AK für ein Engagement, bleibt nun aber in Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Der Stürmer fing in Deutschland 2018 beim SV Bergisch Gladbach an, kam dann über Deutz 05 zu Viktoria Köln.

Dynamik soll RWO helfen