RW Oberhausen: Heimdreier gegen Bonner SC eine „große Erleichterung“

Nach den beiden Auftaktschlappen gegen den FC Gütersloh und Fortuna Düsseldorf II stand der SC Rot-Weiß Oberhausen in der Begegnung gegen den Bonner SC am Wochenende gehörig unter Siegesdruck, um einen kompletten Fehlstart in die neue Spielzeit in der Regionalliga West zu vermeiden. Mit einem 3:1-Erfolg über den Aufsteiger gelang der Elf von Cheftrainer Sebastian Gunkel schlussendlich auch der erste Punktgewinn. Für RWO-Kapitän Nico Klaß, der selbst zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung netzte, ein überaus bedeutender Dreier, wie dieser im Gespräch mit dem RevierSport zum Ausdruck bringt.

Während der Vorjahres-Dritte aus Oberhausen mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet war, gelang dem Aufsteiger aus Bonn gleich zum Saisonauftakt ein deutlicher 4:1-Erfolg gegen Mitaufsteiger VfL Bochum II. Dennoch gingen die RWO als Favorit in die Begegnung und bestätigte diese Rolle auch: Nachdem zur Halbzeitpause noch ein 1:1-Remis auf der Anzeigetafel stand, ließen die Kleeblätter im zweiten Durchgang zwei weitere Treffer folgen und behielten schlussendlich mit 3:1 die Oberhand. Kapitän Nico Klaß, dem der Türöffner zum 1:0 gelang, freut sich nach Spielende über den wichtigen Heimdreier.

Erst 13 Spielminuten waren absolviert, als die RWO ein erster Mal zum Torerfolg kam. Nach der Vorarbeit von Alexander Mühling war es niemand geringeres als Kapitän Klaß, der seine Mannschaft mit 1:0 in Führung schoss. Für den 28-jährigen Defensivstrategen ein ganz besondere Moment, wie dieser nach Spielende erleichtert hervorhebt: „Das war der Brustlöser. Es ist etwas ärgerlich, dass wir kurz vor der Pause durch eine unnötige Aktion das 1:1 kriegen. Aber ja, das war nach, glaube ich, sieben Jahren mein erster Tor vor der Kurve, obwohl ich schon so lange hier spiele“, freut sich Klaß und betont: „Das war ein super Gefühl.“

Wie wichtig der Heimerfolg gegen den Underdog aus Bonn tatsächlich war, wird angesichts der tabellarischen Ausgangssituation vor Spielbeginn schon deutlich. Null Punkte nach zwei Duellen sind für den ambitionierten Vorjahres-Dritten nicht angemessen, folgerichtig brauchte die Gunkel-Elf gegen den BSC zwingend Zählbares, um nicht auch nach drei Spieltagen am unteren Tabellenende zu stehen. Dass dementsprechend viel Druck auf den Akteuren der RWO lag, macht auch Kapitän Klaß deutlich: „Es ist eine große Erleichterung, da war etwas Druck auf dem Kessel. Nicht, dass das extremen Einfluss hat, aber es war klar, dass wir heute drei Punkte holen müssen“, ordnet der Torschütze die Ausgangssituation seiner Mannschaft vor Spielbeginn ein. Durch die entscheidenden Treffer von Moritz Stoppelkamp und Matona-Glody Ngyombo im zweiten Durchgang tüteten die Rot-Weißen am Ende den ersten Dreier der neuen Spielzeit ein.

Auch Gunkel erleichtert

Der 3:1-Erfolg hat dabei nicht nur Spielführer Klaß erleichtert, auch Cheftrainer Sebastian Gunkel zeigt sich nach dem Abpfiff glücklich über den Sieg seiner Mannschaft: „Wir sind natürlich super froh, dass wir die ersten Punkte - wenn auch erst im dritten Spiel - geholt haben. Momentan ist es schon so, dass der Kopf eine wichtige Rolle spielt“, erklärt der 50-jährige Übungsleiter. Dennoch sei - auch mit Blick auf die kommenden Begegnungen mit Fortuna Köln am nächsten Spieltag und Landesligist SV Budberg im Niederrheinpokal - noch einiges an Verbesserungsbedarf vorhanden: „Es funktionieren noch nicht alle Abläufe so, wie wir uns es vorstellen. Das müssen wir uns hart erarbeiten“, bekräftigt der Chefcoach.