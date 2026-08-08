 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

RW Oberhausen greift nach Platz 1, Kellerduell in Wiedenbrück

In der Regionalliga West greift RW Oberhausen am Sonntag gegen die Sportfreunde Lotte nach der Tabellenführung. Beim SC Wiedenbrück kommt es zum Kellerduell mit Aufsteiger SV Bergisch Gladbach.

von André Nückel · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
RWO will nun auch zuhause jubeln.
RWO will nun auch zuhause jubeln. – Foto: Tom Klesper

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Regionalliga West
RW Oberhausen
SF Lotte
SC Wiedenbrück
Berg. Gl. 09

Am 2. Spieltag der Regionalliga West steigen zwei Sonntagsspiele ab 14 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen hofft beim ersten Auftritt im Stadion Niederrhein nicht nur auf den zweiten Sieg, sondern auch auf die Tabellenführung. Gegner sind die Sportfreunde Lotte, die seit sechs Spielen auf einen Sieg gegen die Kleeblätter warten.

Außerdem gastiert Aufsteiger SV Bergisch Gladbach beim SC Wiedenbrück. Die Ostwestfalen haben nur durch den Zwangsabstieg von Fortuna Düsseldorf U23 die Klasse gehalten und brauchen daher zu Hause drei Punkte gegen einen Neuling. Was Wiedenbrück Mut machen dürfte: Gladbach hat laut FuPa-Datenbank noch nie gegen den SCW gewonnen.

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Liveticker: SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach

Heute, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
14:00live

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Liveticker: RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

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Der nächste Spieltag der Regionalliga West

3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Lotte
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - RW Oberhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09
So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Gütersloh

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