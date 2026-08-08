RW Oberhausen greift nach Platz 1, Kellerduell in Wiedenbrück

RWO will nun auch zuhause jubeln. – Foto: Tom Klesper

Am 2. Spieltag der Regionalliga West steigen zwei Sonntagsspiele ab 14 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen hofft beim ersten Auftritt im Stadion Niederrhein nicht nur auf den zweiten Sieg, sondern auch auf die Tabellenführung. Gegner sind die Sportfreunde Lotte, die seit sechs Spielen auf einen Sieg gegen die Kleeblätter warten.

Außerdem gastiert Aufsteiger SV Bergisch Gladbach beim SC Wiedenbrück. Die Ostwestfalen haben nur durch den Zwangsabstieg von Fortuna Düsseldorf U23 die Klasse gehalten und brauchen daher zu Hause drei Punkte gegen einen Neuling. Was Wiedenbrück Mut machen dürfte: Gladbach hat laut FuPa-Datenbank noch nie gegen den SCW gewonnen.