RW Oberhausen greift nach Platz 1, Kellerduell in Wiedenbrück

Am 2. Spieltag der Regionalliga West steigen zwei Sonntagsspiele ab 14 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen hofft beim ersten Auftritt im Stadion Niederrhein nicht nur auf den zweiten Sieg, sondern auch auf die Tabellenführung. Gegner sind die Sportfreunde Lotte, die seit sechs Spielen auf einen Sieg gegen die Kleeblätter warten.
Außerdem gastiert Aufsteiger SV Bergisch Gladbach beim SC Wiedenbrück. Die Ostwestfalen haben nur durch den Zwangsabstieg von Fortuna Düsseldorf U23 die Klasse gehalten und brauchen daher zu Hause drei Punkte gegen einen Neuling. Was Wiedenbrück Mut machen dürfte: Gladbach hat laut FuPa-Datenbank noch nie gegen den SCW gewonnen.
3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Lotte
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - RW Oberhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09
So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Gütersloh