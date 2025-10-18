RW Oberhausen gewinnt Topspiel, Horror-Debüt in Velbert

So läuft der 12. Spieltag der Regionalliga West

Gütersloh springt für eine Woche auf Platz eins

Bei der einzigen Partie über die Länderspielpause entführte der FCG drei Auswärtspunkte aus der Home-Deluxe-Arena dank eines doppelten Julius Langfeld.

SC Paderborn 07 II – FC Gütersloh 0:2

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm (83. Arne Zajaczek), Anton Bäuerle (63. Niklas Mohr), Luis Flörke (77. Georg Ermolaev), Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen (77. Travis de Jong), Medin Kojic, Bennit Bröger, Marco Wörner, Stefano Marino - Trainer: Thomas Bertels

FC Gütersloh: Jarno Peters, Leo Weichert, Jannik Borgmann, Justus Henke, David Winke, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer (87. Niklas Frese), Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling, Paolo Maiella (67. Julius Langfeld) - Trainer: Julian Hesse

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 1840

Tore: 0:1 Julius Langfeld (76.), 0:2 Julius Langfeld (90.+5) _____ Kurzweiliges Spitzenspiel endet ohne Tore

Das Spitzenspiel wollten beide Seiten mutig und mit dem Zug nach vorne bestreiten. Die erste Gelegenheit dabei entfiel auf die Schalker Gastgeber. Aus dem Gewusel nach einem langen Einwurf kam Tim-Justin Dietrich aus der Drehung zum Abschluss, zielte jedoch knapp über den Kasten (4.). Auf der anderen Seite sahen die mitgereisten Kölner wie Rafael Garcia bei einem Konter einen Sprint über den halben Platz zog, bei seinem Abschluss aus spitzem Winkel jedoch zur Ecke geblockt wurde (15.). Der darauffolgende Eckball flog der Fortuna gewissermaßen um die Ohren. Die Knappen kombinierten sich gut nach vorne, am Ende scheiterte Gerrit Wegkamp mit einem strammen Schuss an Lennart Winkler (16.). Auch kurz darauf wurde es gefährlich, Ayman Gulasi versuchte sich am Traumtor aus 20 Metern, verfehlte das Kreuzeck aber knapp (18.). Auch ohne Tore blieb es eine überaus ansehnliche Partie mit offenem Visier auf beiden Seiten. Auch Adrian Stanilewicz visierte von außerhalb des Strafraums den Torwinkel an und auch bei seinem Versuch fehlte nicht außerordentlich viel (20.). Bis zur Halbzeit gehörten den Schalkern aber noch die dicken Möglichkeiten. Zunächst traf Wegkamp vom Elfmeterpunkt nur den Querbalken (30.), daraufhin feuerte Paul Pöpperl infolge einer Eckballvariante den Ball aus der Distanz auf das Tor der Südstädter, doch Winkler konnte reaktionsschnell eingreifen (43.). Nach dem Seitenwechsel dann erneut die Schalker. Köln erhielt im eigenen Strafraum keinen Zugriff. Wegkamp legt auf Gulasi, der freistehend über das Tor schoss (47.). Danach zollte das hohe Tempo seinen Tribut, vor den Strafräumen blieb es erst einmal eine Weile ruhig. Jakob Sachse meldete sich zwischenzeitlich noch einmal mit einem Abschluss, den Winkler sicher aufsammelte (60.). Es ging in die Schlussphase und plötzlich hatten die bis dahin ruhigen Kölner die XXL-Chance auf den Lucky Punch. Luca Majetic brachte die Kugel ins Zentrum, wo Nico Thier diese mit der Brust runternahm und komplett freistehend im Sechzehner am Tor vorbeischoss (87.). Es sollte die letzte nennenswerte Chance bleiben. Schalke unterm Strich sicher die besseren Möglichkeiten, doch auch Köln beteiligte sich aktiv am Spielgeschehen. Mit dem Punktgewinn ziehen beide Klubs am FC Gütersloh vorbei. FC Schalke 04 II – SC Fortuna Köln 0:0

FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth (81. Magnus Rösner), Max Lamby, Mika Khadr, Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl (81. Andri Buzolli), Ayman Gulasi (61. Vincenzo Onofrietti), Jakob Sachse (75. Bojan Potnar), Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung (61. Edion Gashi) - Co-Trainer: Tomasz Waldoch - Trainer: Jakob Fimpel - Co-Trainer: Pierre-Michel Lasogga

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, David Haider, Rafael Garcia, Georg Strauch, Adrian Stanilewicz (77. Kian Hekmat), Jonas Michelbrink (62. Luca Majetic), Kevin Brechmann (62. Vleron Statovci), Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui (77. Nico Thier) - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Hamdi Dahmani

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 504

Tore: keine Tore _____ Liveticker: Borussia Dortmund U23 - SSVg Velbert

Borussia Dortmund II – SSVg Velbert 5:0

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning (72. Jonas Feddersen), Filippo Mané, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz (39. Nick Cherny), Jordi Paulina (72. Bennedikt Wüstenhagen), Babis Drakas (63. Ousmane Diallo), Arne Wessels (63. Joseph Boyamba) - Co-Trainer: Marcel Schmelzer - Trainer: Daniel Rios - Co-Trainer: Jan-Frederik Luig - Co-Trainer: Mathias Schiele

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Arlind Mimini, Max Machtemes (88. Kilian-Joel Wagenaar), Ismail Remmo, David Glavas, Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (57. Timo Mehlich), Robin Hilger, Leon Jonah Lepper (40. Haruto Idoguchi) - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

Schiedsrichter: Felix May (Solingen)

Tore: 1:0 Almugera Kabar (12.), 2:0 Arne Wessels (18.), 3:0 Jordi Paulina (35.), 4:0 Nick Cherny (61.), 5:0 Ben Hüning (65.) _____ Rödinghausen gewinnt trotz 0:1-Rückstand

Nach einer größtenteils highlightarmen ersten Hälfe hatte der FCB dann plötzlich doch die Oberhand. Ein Eckball von Patrick Kurzen landete auf dem Schädel von Jonas Carls, der diesen platziert vollendete. Im zweiten Durchgang stemmte sich der SVR gegen die Niederlage. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld kam Maximilian Hippe über Umwege an die Kugel, hatte mit seinem Abschluss aber noch Glück, dass Carls diesen unhaltbar ins Eck abfälschte (61.). Rödinghausen blieb am Drücker und legte nach. Cottrell Ezekwem stand nach einem Eckstoß auf den langen Pfosten mutterseelenallein und schloss aus kurzer Distanz ab (69.). Die Hausherren hatten sich die Führung verdient und machten ihrerseits mit dem dritten Treffer kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit alles klar.

SV Rödinghausen – 1. FC Bocholt 3:1

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (63. Allan Firmino Dantas), Tim Corsten, Manuel Reutter, Mattis Rohlfing, Marius Bauer (82. Leonard Köhler), Julian Schwermann (63. Paterson Chato), Simon Breuer (46. Cottrell Ezekwem), Abdul Fesenmeyer (92. Moritz Brasas), Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner (70. Maximilian Adamski), Philipp Hanke (64. Cedric Euschen), Julian Riedel, Maik Amedick, Jeff Mensah (80. Aaron Bayakala), Jonas Carls, Jan Holldack, Marvin Lorch (80. Johannes Dörfler), Patrick Kurzen (70. Nicolas Hirschberger), Stipe Batarilo - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert - Zuschauer: 706

Tore: 0:1 Jonas Carls (40.), 1:1 Maximilian Hippe (61.), 2:1 Cottrell Ezekwem (69.), 3:1 Paterson Chato (86. Handelfmeter) _____

Seitfallzieher in der Nachspielzeit: Gladbach feiert drei späte Punkte in Lotte

Die anfängliche Abtastphase nahm nach knapp über zehn ein Ende. Zunächst rettete Laurenz Beckemeyer aus kurzer Distanz gegen Nico Vidic (11.), beinahe im Gegenzug feuere Lottes Knipser Leon Demaj die Kugel aus knapp 30 Metern an den Innenpfosten (13.). Demaj war es auch in der 20. Spielminute, der Tiago Cardoso mit einem genau getretenen Freistoß zu einer reaktionsschnellen Parade (20.). Lotte hatte auch in der Folge mehr Spielanteile, doch mehr als eine Direktabnahme von Skhrep Stublla – Cardoso parierte erneut (31.) – sprang nicht heraus. Stattdessen lief Kilian Sauck nach einem langen Ball allein auf Beckemeyer zu, versuchte diesen zu umkurven, doch der Keeper hatte noch den Fuß dazwischen (43.). Nach dem Seitenwechsel dann wieder die Tecklenburger, die in Person von Samuel Addai erneut an Cardoso scheiterten (53.), wenig später schoss Fabian Rüth aus dem Gewusel im Strafraum am Kasten vorbei (56.). In den Folgeminuten unterliefen beiden Seiten immer wieder Fehler, es wurde undurchsichtig. Gladbach hatte mit Fortschreiten der Spieluhr aber immer mehr Ballbesitz, Lotte bemühte sich zunehmend und ausschließlich den eigenen Laden dichtzuhalten. Und das gelang nur bis in die Nachspielzeit. Nach einem Abpraller im Strafraum setzte Justin Adozi zum Seitfallzieher und traf das linke Toreck sehenswert zum Lucky Punche für die Gäste (90.+3). Sportfreunde Lotte – Borussia Mönchengladbach II 0:1

Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Fabian Rüth (75. Franko Uzelac), Jonas Kehl, Kamer Krasniqi, Shkrep Stublla (67. Diamant Berisha), Luca Horn, Kaan Kurt, Samuel Owusu Addai (76. Marc Heider), Leon Demaj (86. Nazzareno Ciccarelli), Isaak Nwachukwu (75. Moussa Doumbouya) - Trainer: Fabian Lübbers

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty (50. Fritz Fleck), Tyler Meiser, Veit Stange, Charles Herrmann (78. Oguzcan Büyükarslan), Nico Vidic, Kilian Sauck (86. Justin Adozi), Niklas Swider, Yannick Michaelis, Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski - Trainer: Sascha Eickel

Schiedsrichter: Tarik Damar

Tore: 0:1 Justin Adozi (90.+3) _____ Siegen verliert erstmals und verpasst Sprung auf Platz eins

>>> Zum Spielbericht Dank des Treffers von Phil Sieben robbt sich RWO an die die Spitzengruppe ran, mühte sich gegen am Ende stärker werdende Siegener zum Auswärtserfolg. Sportfreunde Siegen – RW Oberhausen 0:1

Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Jubes Ticha, David Kammerbauer (74. Josue Santo), Leonhard Von Schroetter, Jan-Luca Rumpf, André Dej (46. Ömer Tokac), Dennis Brock, Hamza Saghiri, Shaibou Oubeyapwa (66. Derrick Kyere), Arif Güclü (85. Kevin Goden), Dustin Willms (46. Cagatay Kader) - Trainer: Thorsten Nehrbauer

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Nico Klaß, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Phil Sieben (60. Ayman Aourir), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (81. Alexander Mühling), Seok-ju Hong (90. Christopher Schepp) - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 4063

Tore: 0:1 Phil Sieben (34.)

Gelb-Rot: Jan-Luca Rumpf (90./Sportfreunde Siegen/) _____

Aus 0:2 mach 5:2 - Wiedenbrück überrollt Düsseldorf in Überzahl

Nach einem größtenteils ereignislosen Auftakt schlug Düsseldorf beinahe aus dem Nichts erstmals zu. Nach Hereingabe von Karim Affo köpfte Mechak Quiala-Tito zur Führung ein (8.). Wiedenbrück konnte sich noch gar nicht richtig schütteln, da klingelte es erneut. Simon Vu nahm sich aus der Distanz ein Herz und überwand Marcel Hölscher für den frühen Doppelschlag (10.). Danach passierte erste einmal eine Weile nicht viel. Düsseldorf konnte die Führung zunächst verwalten, doch nach einer knappen halben Stunde meldete sich auch Wiedenbrück wieder offensiv an, doch Sebastian Mai vergab in äußerts vielversprechender Position den Kopfball (28.). Wenig später parierte Tobias Pawelczyk zunächst gegen Marcel Lakämper und hatte Glück, dass Davud Tuma den Abschluss nicht richtig trifft (30.). Danach war es dann doch geschehen. Mai schloss einen Angriff zum Anschlusstreffer für die Hausherren ab (33.). Der SCW durfte mit Mut in die zweite Hälfte starten und durfte direkt ermutigt agieren. Noah Förster musste nur wenige Momente nach Wiederanpfiff aufgrund einer Notbremse das Feld vorzeitig verlassen. Und es ging aus Sicht der Gäste unschön weiter. Ein Freistoß landete sehenswert im Kreuzeck (48.). Die Fortuna musste die restliche Spieldauer nun in Unterzahl bewältigen. Und das gelang nur bedingt. Zunächst brachte Tuma die Hausherren erstmals in Führung (71.) und legte wenig später in Folge eines Ballverlustes der Gäste noch nach (80.). In der Nachspielzeit machte Matvey Obolkin schließlich den Deckel drauf für den SCW, der dadurch für den Moment auch wieder einen Satz nach vorne im Tableau machen darf. SC Wiedenbrück – Fortuna Düsseldorf II 5:2

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Joel Udelhoven, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz, Joschka Kroll, Benjamin Friesen, Vigo Wernet, Aday Ercan, Davud Tuma, Sebastian Mai, Marlon Lakämper - Trainer: Sascha Mölders

Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Elias Egouli, Leo Mirgartz, Maksym Len, Simon Vu, Karim Affo, Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito, Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke

Schiedsrichter: Florian Visse (Hörstel)

Tore: 0:1 Mechak Quiala-Tito (8.), 0:2 Simon Vu (10.), 1:2 Sebastian Mai (35.), 2:2 (48.), 3:2 Davud Tuma (71.), 4:2 Davud Tuma (80.), 5:2 Matvey Obolkin (90.+1)

Rot: Noah Förster (48./Fortuna Düsseldorf II/) _____ Liveticker: 1. FC Köln U21 - Bonner SC