RW Oberhausen feiert einen gelungenen Saisonauftakt in Bonn

RWO setzt sich gegen den Bonner SC durch – Foto: Boris Hempel

Der Aufstiegsfavorit SC Rot-Weiß Oberhausen feiert nach einem umkämpften Duell beim Bonner SC einen gelungenen Saisonauftakt. Der eingewechselte Zugang Arda Süne markierte den Siegtreffer. Somit stehen die Rot-Weißen zunächst einmal an der Tabellenspitze.

Der Treffer war ein Wachmacher. Zwar waren Großchancen weiterhin Mangelware, jedoch wurde die Partie temporeicher. Beim vermeintlichen 2:0 stand Torschütze Luca Schlax im Abseits und somit wurde der Treffer einkassiert (33.).

Beide Mannschaften hatten zunächst Probleme sich Chancen herauszuspielen. Es fehlte die letzte Idee oder der entscheidende Pass. In der 16. Minute stand Rückkehrer Kerem Yalcin nach einer Ecke von Alexander Mühling ungedeckt im Fünfmeterraum der Bonner und nickte zur 1:0-Führung der Gäste ein.

Das Tor sollte daraufhin auf der Gegenseite fallen. Nach einer Ecke konnten die Gäste den Ball nicht vernünftig klären. Das Leder landete bei Jonas Berg, der wiederum kompromisslos zum 1:1-Ausgleich einnetzte (34.). In der Folgezeit gab es keine weiteren nennenswerten Chancen und somit ging es mit einem gerechten 1:1-Remis in die Halbzeitpause.

Süne macht den Unterschied

Beide Teams kamen gestärkt aus der Pause und nach gerade einmal fünf Minuten jubelten die Bonner. Allerdings sah der Unparteiische beim Treffer von Josue Santo ein Foulspiel und somit blieb es beim 1:1 (50.).

RWO hatte das Spielgeschehen im zweiten Abschnitt im Griff, kam jedoch nicht gefährlich vor den gegnerischen Kasten. In der 66. Minute wurde dann Youngstar-Zugang Süne eingewechselt - nur sechs Minuten später machte sich dies bezahlt. Ein Abschluss von Schlax konnte noch auf der Linie geklärt werden - Süne stand allerdings goldrichtig und drückte den Ball daraufhin über die Linie.

In der Schluss-Viertelstunde versuchten die Hausherren noch einmal zum Ausgleich zu kommen. Die Oberhausener Defensive verteidigte jedoch abgeklärt und ließ keine weiteren ernstzunehmenden Chancen zu.

Schlussendlich brachte RWO die Führung über die Zeit und freute sich somit über die ersten drei Punkte in der neuen Regionalliga-Spielzeit.