RW Oberhausen drückt Siegen erste Pleite auf und rückt oben ran

RWO zunächst spielbestimmend

Siegen zog sich anfangs weit zurück, RW Oberhausen ließ die Kugel in den eigenen Reihen laufen, wurde aber noch nicht zwingend. Erste in der 12. Spielminute wurde es erstmals brenzlig. Seok-Ju Hong leitet per Hacke sehenswert in den Lauf von Pierre Fassnacht, der im Strafraum robust gestoppt wird, dafür auch gerne einen Strafstoß gesehen hätte. Der Unparteiische Dominic Stock ließ seine Pfeife zu Recht ruhen (12.). In der Folge näherte sich RWO dem gegnerischen Tor an. Und in beinahe jeder gefährlichen Aktion hatte Hong seine Füße im Spiel. Zuerst köpfte er freistehend eine Flanke über den Kasten (13.), ging etwas später bei einem Drehschuss nach einer Ecke dann zu viel Risiko (17.).

Siegen versteckte sich bis dahin zu sehr, wachte aber allmählich auf. Besonders über den agilen Shaibou Oubeyapwa machten die Hausherren Dampf. Nach seiner Flanke behinderten sich Arif Güclü und André Dej jedoch gegenseitig (26.). Und gerade als die Sportfreunde das Spiel offenbar wieder auf Augenhöhe bestreiten wollte, schlug Oberhausen zurück. Phil Sieben trieb den Ball nach einem Konter schnell nach vorne. Der Offensivmann hatte dabei eigentlich nur Hong als Anspielstation, dessen Tiefenlauf Sieben aber genügend Platz verschaffte. So zog er dynamisch nach innen und überwand Keeper Leon Klußmann mit einem platzierten Flachschuss (34.). Danach hatte RWO wieder die Partie im Griff, verpasste nach einem Fallrückzieher von Burinyuy Nyuydine sogar einen überaus sehenswerten zweiten Treffer (43.).

Siegen wird stärker und fordert zwei Strafstöße

Im zweiten Durchgang kam lange überhaupt kein Spielfluss auf. Spielunterbrechungen und beidseitige Fehler ließen die Partie nur dahintröpfeln. In der Schlussphase wurde es entsprechend hektisch, Siegen war gezwungen mehr zu investieren. Zunächst feuerte Cagatay Kader einen Halbvolley aus vielversprechender Position vorbei (75.), etwas später köpfte Jan-Luca Rumpf einen Freistoß von Hamza Saghiri rechts am Ziel vorbei (83.). In den finalen Minuten drückten die Hausherren noch mehr, es wurde in Teilen sogar ein Powerplay. RWO wollte die Führung nur über die Zeit bringen. Klare Torchancen blieben zwar aus, einen Aufreger hatte die Partie aber noch in petto. Eric Gueye sprang im Zweikampf mit Derrick Kyere die Kugel an den Arm, der Pfiff blieb jedoch aus (88.). Gleiches auch, nachdem Drew Murray etwas ungeschickt mit Kevin Goden umging (90.+1). Siegen versuchte danach noch einmal alles, Oberhausen hielt den Ball aber geschickt aus dem eigenen Strafraum. In der Schlussphase ging Rumpf per Ampelkarte auch noch vorzeitig vom Platz, was für den Spielausgang aber keine große Rolle mehr spielte.

Somit fügten die Kleeblätter den Siegenern mit reichlich Mühe die erste Saisonpleite zu und rücken weiter an die Tabellenspitze heran.

Sportfreunde Siegen – RW Oberhausen 0:1

Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Jubes Ticha, David Kammerbauer (74. Josue Santo), Leonhard Von Schroetter, Jan-Luca Rumpf, André Dej (46. Ömer Tokac), Dennis Brock, Hamza Saghiri, Shaibou Oubeyapwa (66. Derrick Kyere), Arif Güclü (85. Kevin Goden), Dustin Willms (46. Cagatay Kader) - Trainer: Thorsten Nehrbauer

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Nico Klaß, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Phil Sieben (60. Ayman Aourir), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (81. Alexander Mühling), Seok-ju Hong (90. Christopher Schepp) - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 4063

Tore: 0:1 Phil Sieben (34.)

Gelb-Rot: Jan-Luca Rumpf (90./Sportfreunde Siegen/)