RW Oberhausen: Dauerkartenverkauf läuft gut an

RW Oberhausen beendete die Regionalliga-Saison auf Platz zwei. – Foto: Marco Bader

RW Oberhausen reagierte damit nach eigenen Angaben auf die hohe Nachfrage der Fans. Bereits mehr als 800 Anhänger sollen das Angebot genutzt haben. Mitglieder profitieren dabei besonders, da sie im Rahmen der Aktion fünf Heimspiele ohne zusätzliche Kosten besuchen können. Auch Nicht-Mitglieder erhalten einen Preisvorteil und bekommen bei Dauerticketerwerb drei Heimspiele geschenkt. Der Verkauf der Dauerkarten erfolgt ausschließlich online über den Ticketshop des Vereins.

Das hohe Interesse an Dauerplätzen im Stadion am Niederrhein wird sicher auch auf die positive sportliche Entwicklung der Kleeblätter zurückzuführen sein. Mit der Vizemeisterschaft aus der jüngst abgeschlossenen Saison verzeichnete RWO das beste Abschneiden seit acht Jahren. Ohne einen Drittliga-Absteiger oder einen mutmaßlich hochambitionierten Aufsteiger aus den Oberligen dürfte Oberhausen im Normalfall als einer der heißesten Meisterschaftsanwärter in die neue Spielzeit gehen.

Bis dahin werden die Verantwortlichen sicher auch die ein oder andere Frage in der Kaderzusammenstellung beantwortet haben. Vom absoluten Stammpersonal müssen besonders Drew Murray (Leihende), Moritz Stoppelkamp (Karriereende) und Eric Gueye (Viktoria Köln) ersetzt werden. Externe Zugänge sind bislang noch nicht bekannt. Aus der Jugend erhält Sergio Terranova, Sohn von Vereinsikone Mike Terranova, einen Profivertrag.