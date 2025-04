RW Oberhausen bindet weiteres U19-Talent

Regionalliga-Debüt bereits bewältigt

Wettbewerbsübergreifend kam Mutlu in der laufenden Saison in bisher 21 Partien zum Einsatz. Dabei gelangen ihm starke neun Treffer. Beim 2:0-Heimerfolg über Fortuna Köln sammelte Mutlu durch seine Einwechslung kurz vor Spielende seine ersten Einsatzminuten in der Regionalliga West. Mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr soll Mutlu in der neuen Saison für noch mehr Flexibilität in der Offensive der Kleeblätter sorgen.