RW Oberhausen arbeitet an der Offensive Nachdem die Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen am Montag ihr Trainingslager in Wesendorf bezogen und bereits eine Trainingseinheit absolviert hatte, stand am Dienstag der erste volle Tag mit zwei Einheiten auf dem Programm. von RWO · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Gehrmann

Für die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Gunkel war in den ersten beiden Trainingseinheiten die Defensivarbeit an der Reihe. Bei der dritten lag der Fokus auf der Offensive, an der auch in den kommenden Tagen weitergearbeitet werden soll.

„Gestern und heute Morgen haben wir noch für die Defensive genutzt, weil wir das erst einmal abschließen wollten, auch wenn sich die Dinge im Laufe der Saison natürlich wiederholen. Ab jetzt wollen wir den Fokus auf die Offensive legen und fangen dabei mit der Spieleröffnung an“, erklärt Gunkel. Gunkel steuert die Belastung individuell In puncto körperlicher Fitness machten die Kleeblätter in den Augen des Trainers bereits eine gute Figur, auch wenn einige Spieler noch nicht bei 100 Prozent sind. Dazu zählen etwa Nico Klaß, der nach seiner Verletzung erst am Dienstagnachmittag wieder vollständig ins Training einstieg, sowie Zugang Yannik Möker, der aufgrund einer Erkrankung in der vergangenen Woche nicht das volle Pensum absolvieren konnte.

Gunkel dazu: „Die meisten sind auf einem guten Niveau, aber vereinzelt müssen wir schon noch vorsichtig sein und die Belastung richtig steuern. Dazu kommt, dass wir zwei Feldspieler und einen Torhüter aus der U19 dabeihaben. Sie werden aufgrund der Intensität, die wir an den Tag legen, noch ein bisschen mehr gefordert. Der Trainingsumfang ist im Trainingslager generell um einiges höher und für die jungen Spieler noch einmal ganz speziell. Dementsprechend müssen wir darauf teilweise Rücksicht nehmen, aber nichtsdestotrotz haben wir schon einige Kilometer abgespult.“ Die Zielsetzung sei dabei klar, nämlich die Spieler auf ein höheres Niveau zu bringen und bestmöglich auf die anstehende Saison vorzubereiten. Darüber hinaus wird die Zeit im Trainingslager genutzt, um den Rot-Weißen per Videoanalyse weitere Inhalte zu vermitteln und verschiedene Dinge im mannschaftlichen sowie individuellen Bereich aufzuzeigen.