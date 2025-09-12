– Foto: mara wolf

RW muss "beim Verteidigen anders zu Werke gehen" Hessenliga-Fußballer von RW Walldorf müssen individuelle Fehler gegen SC Waldgirmes abstellen

WALLDORF. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis die Walldorfer Hessenliga-Kicker ihre jüngste Niederlage verdaut hatten. Sachlich analysiert, blieb dieses 1:3 beim Hanauer SC unnötig – weil wieder einmal individuelle Fehler dazu geführt hatten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Diese gelte es am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SC Waldgirmes abzustellen, so Trainer Artur Lemm: „Wir müssen auch im gesamten Verbund beim Thema Verteidigen anders zu Werke gehen.“ Der Trainer gibt zu bedenken, dass die Rot-Weißen bei keiner ihrer vier Niederlagen chancenlos waren: „Natürlich ist nicht alles gut, denn fünf Punkte aus sieben Spielen sind viel zu wenig. Aber es ist eben auch nicht alles schlecht.“