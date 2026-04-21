RW Merl rüstet auf: Dreifache Verstärkung aus der Mittelrheinliga

Danny Simmo (l.) wechselt im Sommer zum SV Rot-Weiß Merl – Foto: Nick Förster

Der SV Rot-Weiß Merl befindet sich als Tabellenvierter der Bezirksliga noch mitten im Rennen um die Vize-Meisterschaft und den damit verbundenen möglichen Aufstieg. Schon bevor die sportlichen Entscheidungen gefallen ist, stehen die ersten Neuzugänge für die kommende Spielzeit fest – und damit auch die Richtung in die sich der Kreisliga-Aufsteiger entwickeln will. Die vier Neuen sind ein klares Ausrufezeichen.

Simmo glänzt in der Mittelrheinliga

Zwei der vier künftigen RW-Akteure sind aktuell noch in der Mittelrheinliga unterwegs, einer war es bis zur Winterpause. Danny Simmo spielt derzeit für den SSV Bornheim, steuerte beim 3:1 über die Sportfreunde Düren am vergangenen Wochenende gleich zwei Assists bei. In der vergangenen Saison spielte der 23-jährige Offensivspieler mit dem SSV Merten ebenfalls in der höchsten Spielklasse am Mittelrhein, ein Jahr zuvor war er mit dem SSV aufgestiegen.

Bis zum vergangenen Winter war Simmo in Bornheim Teamkollege von Stefano Alicata – das wird in Merl wieder so sein. Alicata, der bis zur B-Jugend beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, hatte im Winter aus beruflichen Gründen vorerst Abstand vom Fußball gewonnen, steigt zur Vorbereitung in Merl aber wieder ein. Der 23-Jährige war im vergangenen Sommer von Landesligist Fortuna Bonn nach Bornheim gekommen.