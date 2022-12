RW Lintorf steckt im Abstiegskampf Das Nachholspiel gegen den DSV 04 ist für den A-Kreisligisten richtungsweisend.

Am Dienstag, 24. Januar, hat der Kreisligist Rot-Weiß Lintorf im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres noch ein Hinrunden-Nachholspiel zu bestreiten. Der DSV 04 kommt an die Jahnstraße (20 Uhr), dann beginnt die Rückserie. Erster Rückrunden-Gegner, auch daheim, ist am 29. Januar um 13 Uhr der Nachbar und Erzrivale ASV Tiefenbroich. Bei den Lintorfern deutet alles auf eine knallharte zweite Serie hin. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Eigerdt belegt Platz 17, dass kann am Ende den Abstieg bedeuten. Es ist bei den 21 Mannschaften mit bis zu acht Absteigern zu rechnen.

Erstes Training ist am Samstag, 7. Januar. Am Kader wird sich noch geringfügig etwas ändern, aber Genaues kann die RWL-Führung noch nicht sagen. Es wird aber sehnlichst damit gerechnet, dass sich einige Langzeitverletzte zurückmelden. So der robust gebaute Innenverteidiger Hardy Voigt. 59 Gegentore wurden bisher kassiert, eindeutig zu viel in den 20 Partien.

Das in Kürze anstehende Match gegen den DSV ist jedenfalls ein echtes Schlüsselspiel. Bei einem Sieg werden die Lierenfelder nach Punkten überholt und zudem runter in den Keller geschossen, der RWL dagegen wäre dann erst einmal dort unten raus. „Es ist doch klar, ein Heimsieg muss her, das ist unser Nahziel“, sagt dazu Co-Trainer Theo Momm. Der 53 Jahre alte Ur-Lintorfer verstand es schon in der letzten Saison, die Liga auf der Zielgeraden zu halten, da noch in der Chefcoach-Rolle.