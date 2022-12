Auf RW Lintorf wartet eine schwierige Aufgabe. – Foto: Marius Fritzsching

RW Lintorf schöpft Hoffnung dank der Offensive Die Lintorfer spielen in der Kreisliga A Düsseldorf schon Freitag, Tiefenbroich ist Sonntag Außenseiter.

Bereits am Freitagabend um 20 Uhr tritt Rot-Weiß Lintorf in der Kreisliga A Düsseldorf beim DSC 99 an. Es ist der vorletzte Hinrundenspieltag. Der aus der Bezirksliga abgestiegene DSC 99 belegt Platz acht, hat bislang 31 Punkte, da kann völlig sorgenfrei aufgespielt werden. Die Derendorfer baten um diese Vorverlegung und RWL willigte ein. In Lintorf herrscht Erfolgsdruck, vier Punkte fehlen derzeit zum ersten Nichtabstiegsplatz.

Aber was kräftige Hoffnung schürt, das ist das zuletzt gezeigte Offensivspiel vom Sonntag gegen den FC Bosporus (6:3-Sieg). Mit der Hereinnahme von Saliman Atyi an der linken Seite und im Sturmzentrum mit dem 19 Jahre alten Marzio Menzler wurde Bosporus an die Wald gespielt. Sind die beiden am Freitag in der Startelf? Co-Trainer Theo Momm wollte, was verständlich ist, darüber keine Auskünfte geben. Der 53 Jahre alte Berufssoldat lenkte von diesem Thema völlig ab und meinte: „Wir müssen endlich die Fehler im hinteren Bereich abstellen. Das ist wichtig, dann sind wir auch beim DSC nicht chancenlos.“ Am Kader wird nichts geändert, von den Langzeitverletzten steht aktuell noch keiner wieder zur Verfügung.

Der ASV Tiefenbroich ist eigentlich chancenlos beim Tabellenzweiten SG Benrath-Hassels am Sonntag um 15.30 Uhr. Die Düsseldorfer haben regulär noch kein Spiel verloren, und nur durch ihren Neun-Punkte-Abzug steht der CfR Links an der Spitze. Es herrscht aber in allen Vereinen der Liga die Einigkeit, dass Hassels die mit Abstand beste Mannschaft stellt. 72 Tore schoss die SGB bisher, da kommt keiner heran. Und die Tiefenbroicher befinden sich in einem bedenklichen Tief. Zuletzt gab es drei Niederlagen, es folgte der Sturz in den Tabellenkeller (Platz 14, erster Abstiegsplatz). Die Blau-Weißen sollten sich am Sonntag auf jeden Fall warm anziehen.

Spielfrei an diesem Wochenende ist der SV Hösel.