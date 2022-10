RW Lintorf kann den SV Hösel unterstützen Der SV Hösel ist im Aufstiegsrennen der Kreisliga A, Lintorf braucht Punkte und fährt zum Tabellenzweiten CfR, der ASV Tiefenbroich zum Drittletzten PSV.

Am Sonntag wollen die Höseler mit Hilden 05/06 einen weiteren lästigen Verfolger aus dem Weg räumen. Den Tabellenfünften, der auch drei Siege zuletzt landete. „Diese Hildener haben sogar bei der Tusa gewonnen“, sagt Trainer Benny Schröder. „Das zeigt, dass sie guten Fußball spielen.“ Wie ist der Erfolgsdruck am Neuhaus? Schröder: „Den gibt es nur, wenn man unten steht. Wir haben rechtzeitig den Schalter umgelegt, und klar: Jetzt wollen wir ganz oben ran.“ Er hat keine Personalsorgen.

Sehr dienlich wäre dem SV Hösel, wenn der abstiegsgeplagte Erzrivale Rot-Weiß Lintorf etwas vom CfR Links mitbringen könnte. Die Heerdter sind Zweiter, haben 33 Punkte, stehen einen Zähler hinter den Benrathern. Sie stellen den zweitbesten Angriff der Liga, und das kommt in erste Linie durch Paschalis Ivantzikis, den 28 Jahre alten Ex-Tiefenbroicher. Dort spielte er schon in der Jugend, bisher schoss er in seinen elf Einsätzen unfassbare 17 Tore. Vielleicht entwickeln Lintorfs Abwehrrecken um Björn Krüger einen goldenen Tag, um die Torgefahr von Ivantzikis einzudämmen.

Die Tiefenbroicher (Platz 13), einen Rang vor den Lintorfern stehend, weilen beim Drittletzten PSV Borussia. Die Gastgeber, mit neun Niederlagen grausig gestartet, haben zuletzt sieben Punkte eingefahren. Sie wehren sich also, diese Grafenberger, und der ASV, der nichts zu verschenken hat, muss dagegen halten.

In der Wuppertaler Gruppe muss die SSVg Heiligenhaus beim TSV Einigkeit Dornap antreten – es bleibt abzuwarten, ob der Tabellendritte dem offensivstarken Spitzenreiter (58 Tore in 13 Spielen), die erste Saisonniederlage beifügen kann.