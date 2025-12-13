RW Lintorf erwartet starkes Türkgücü-Team

Das Derby am Sonntag an der Jahnstraße in Lintorf, diesmal Anstoß erst um 15.30 Uhr, zwischen dem RW Lintorf und Türkgücü Ratingen sorgt für reichlichen Zündstoff. Es ist der letzte Hinrundenspieltag in der Kreisliga A, und den Lintorfern droht nach nur zwei Jahren in dieser Spielklasse der erneute Abstieg. Sie sind Vorletzter, haben neben dem Schlusslicht SC West den schwächsten Angriff der Liga und da taucht die berechtigte Frage auf, wie der Traditionsklub aus dieser Zwickmühle herauskommen kann.

Theo Momm ist neben seiner Co-Trainertätigkeit seit Jahren der wichtigste Mann im Verein. Der 56 Jahre alte Berufssoldat schildert die Lage so: „Wenn ich all unsere verletzten Spieler aufzählen soll, dann sitze ich morgen früh noch hier. Ständig müssen wir eine Mannschaft zusammenflicken, das ist Schwerstarbeit für unseren noch jungen und guten Trainer Marc-Torben Bühring. Er sitzt fest im Sattel, er macht vorzügliche Arbeit. Und deshalb gibt es auch keine Unruhe im Vereinsumfeld. Wir treffen auf einen ganz starken Gegner und wissen genau, was da auf uns zukommt.“

Bei Türkgücü sieht die Lage völlig anders aus. Der Klub von der Schwarzbachstraße wollte aufsteigen und zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte rauf in die Bezirksliga klettern. Aber es gab bisher viel Unruhe. Und so hat der Boss Tuncer Tokat mit Franklin Enow schon den dritten Trainer seit Saisonbeginn installiert. Der 31-jährige Enow ist seit dem Saisonstart dabei, zunächst als mitspielender Co-Trainer, und kennt deshalb das Umfeld sehr genau. „Franklin bleibt jetzt auch im Amt, da kann kommen, was will“, so Tokat. „Zuletzt waren unsere Leistungen schließlich in Ordnung, es geht aufwärts.“

Seine Truppe landete zuletzt zwei Siege und belegt Platz fünf. Zehn Punkte Rückstand sind es bis zum Tabellenführer SC Unterbach. „Wir wollen bei unseren Freunden in Lintorf gewinnen, das ist doch klar, und dann eine starke Rückrunde spielen. Anschließend wird abgerechnet.“ Es deutet nichts darauf hin, dass Türkgücü das große Aufstiegsziel Bezirksliga irgendwie schon aufgibt. Nach diesem Derby im letzten Spiel des Jahres sind alle klüger.