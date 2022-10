RW Kirchlengerns Erfolgsserie findet ein jähes Ende Die Rot-Weißen unterliegen nach vier Siegen in Folge mit 0:3 gegen den FC Kaunitz, stehen aber weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld der Landesliga.

Nach vier Siegen in Folge musste sich der FC RW Kirchlengern in der Landesliga dem FC Kaunitz mit 0:3 (0:3) geschlagen geben. Eine genauere Betrachtung des Spielgeschehens lässt die Deutlichkeit der Niederlage mildern.

Die Elsekicker waren in den entscheidenden Momenten zu unaufmerksam. Während Kaunitz die Fehler der RWK-Defensive eiskalt ausnutzte, blieben etliche Chancen der Gastgeber ungenutzt. Bereits nach zwei Minuten gingen die Gäste, die in der letzten Saison nur knapp den Westfalenliga-Aufstieg verpassten, in Führung. Nach einem Pass durch die Schnittstelle tickte Nils Hohmann den Ball an Kirchlengerns Schlussmann Kilian Rische vorbei – 0:1. Kaunitz überließ den Gastgebern den Ball und lauerte auf Fehler. Zehn Minuten nach dem 1:0 legte Kaunitz nach: Nach einer Flanke von der rechten Seite rutschte der Ball auf den zweiten Pfosten, wo ihn Tom Stickling aus acht Metern, überlegt gegen die Laufrichtung von Rische im Tor unterbrachte. Kurz vor der Pause dann die Vorentscheidung: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau schlenzte Torjäger Nico Thieschnieder den Ball ins RWK-Tor – 0:3 (44.).

In den entscheidenden Augenblicken zu unaufmerksam