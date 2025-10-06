RW Kirchlengern "rockt" weiter an der Spitze

Durchgesetzt: RW Kirchlengern mit Kapitän Dennis Quirin verbuchten den nächsten Dreier. – Foto: Niklas Gessat

Sie bleiben weiterhin Spitze! Die Rot-Weißen aus Kirchlengern gewannen in der Landesliga mit 3:0 (3:0) gegen den Hövelhofer SV ihr zweites Heimspiel in Folge und führen nach dem insgesamt sechsten Saisonsieg punktgleich mit dem FC Bad Oeynhausen die Liga an. Am 19. Oktober kommt es an der Else zum Showdown zwischen diesen beiden Mannschaften.

Gegen die tabellarisch weit unten angesiedelten Gäste war es allerdings kein Zuckerschlecken. Trainer Daniel Halfar hatte gewarnt, diesen Gegner aufgrund seiner Tabellen-Situation und der bisherigen Punkte-Ausbeute nicht zu unterschätzen – und die Hövelhofer erwiesen sich auch nicht als Leichtgewicht. Auch RWK-Kapitän Dennis Quirin zollte dem Gegner nach dem Abpfiff Respekt: „Die haben uns richtig gefordert und rangieren eigentlich zu unrecht so weit unten. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“ Torhüter Patzek rettet mehrfach

Es war auf jeden Fall ein für die Zuschauer sehr unterhaltsames, flottes, phasenweise intensives Match mit Torchancen auf beiden Seiten mit einem klaren Plus für den letztlich verdienten Sieger. Schon in der 1. Spielminute jubelten die Rot-Weißen nach einer prima Bruder-Kombination: Niklas Wüllner flankte von links punktgenau auf den Kopf von Torjäger Lennard und es stand 1:0. Danach rettete der stark auftrumpfende Torwart Finn-Luis Patzek den Rot-Weißen die Führung. Erst parierte er einen Rechtsschuss von HSV-Kapitän Deniz Poyraz aus kurzer Distanz (16.) und dann packte er entschlossen zu (20.), ebenfalls nach Poyraz-Abschluss. Und in der 32. Minute stoppte Dennis Quirin in höchster Not am Fünfer den quirligen Poyraz.