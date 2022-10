RW Kirchlengern kassiert schmerzhafte Niederlage Die Rot-Weißen verlieren ihr Heimspiel gegen Neuenbeken 0:1 – trotz langer Überzahl nach einem Platzverweis.

Diese Niederlage schmerzt: Landesligist RW Kirchlengern verlor auf eigenem Platz trotz einer Halbzeit in Überzahl und eines optischen Übergewichts mit 0:1 (0:0) gegen SCV Neuenbeken.

Von Beginn an entwickelte sich ein hitziges Spiel mit vielen Zweikämpfen. Kirchlengern hatte wie erwartet mehr Ballbesitz, während sich die Gäste auf Balleroberungen und schnelle Konter konzentrierten. Aus dem Ballbesitz schlugen die Elsekicker allerdings zu wenig Kapital. Nach Niklas Wüllners Doppelchance hätte es 1:0 für die Gastgeber stehen müssen. Der sonst so treffsichere Offensivspieler scheiterte im ersten Versuch an Gästetorhüter Julian Gabriel, während der zweite Abschluss im letzten Moment auf der Linie geklärt wurde (25.).

Vermeintliches Führungstor zählt nicht



Neuenbeken probierte immer wieder mit schnellen Pässen in die Spitze kommen, stand dabei dann aber häufig im Abseits. In der 32. Spielminute parierte RWK-Schlussmann Kilian Rische im direkten Duell mit SCV-Stürmer Eduardo Domingues und verhinderte den Rückstand. Kurz vor der Pause wurde es hitzig: Fynn Peters bekam erst eine Gelbe Karte nach einer Schwalbe, während er unmittelbar vor der Pause lautstark in Richtung des Schiedsrichters schimpfte und gestikulierte. Dafür sah der Gästeakteur gelb-rot.



Im zweiten Durchgang stand Neuenbeken in Unterzahl noch tiefer, Kirchlengern richtete seinen Fokus allerdings zu schnell auf lange Bälle, statt die spielerische Qualität auszuspielen. Insgesamt kam der letzte Pass, der eine klare Torchance bedeutet hätte, zu ungenau. In der 67. Minute erzielte Burak Cosar das vermeintliche 1:0 für die Hausherren. Ein Freistoß von der rechten Seite wurde immer länger und schlug neben dem langen Pfosten ein. Der Unparteiische entschied jedoch auf Offensivfoul – zur Verwunderung der Rot-Weißen.