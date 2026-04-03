RW Glottertal feiert Finaleinzug

Die Zuschauer sahen eine packende, gutklassige Partie, der es anfangs noch an den großen Highlights mangelte. Die Rot-Weißen gingen mit der ersten echten Torchance in Führung. Maurice Schipper brachte den Ball in der 18. Minute nach einem Eckball am langen Posten über die Linie. Die Führung sollte jedoch nicht lange bestand haben. In der 22. Spielminute kam Santiago Fischer etwas glücklich an die Kugel, traf aus spitzem Winkel jedoch zunächst nur den Pfosten. Den Abpraller verwertete er gekonnt aus fast unmöglichem Winkel zum umjubelten Ausgleich. Die Heimelf lies sich nicht beirren und war weiter das optisch überlegene Team, ohne jedoch zu größeren Tormöglichkeiten zu kommen. Die wenigen Torchancen hatten in der ersten Hälfte nun die Gäste. David Schill fand mit seinem Fernschuss in Jan Reichenbach ebenso seinen Meister wie Robin Dengler, der nach einem Konter freistehend am Keeper scheiterte. Santiago Fischer setzte den Ball ebenfalls nach einem Konter über das Tor. Das letzte Wort im ersten Abschnitt hatten aber die Hausherren. Nach einem perfekt getretenen Freistoß von Max Leyser legte Kapitän Robin Maier die Kugel per Kopf ins lange Eck. Damit gingen die Gastgeber mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit mit 2:1 in Führung.

Nach der Pause dauerte es nicht lange, bis die Rot-Weißen die Führung ausbauen konnten. Mike Maier setze den Ball in der 53. Minute aus 20 Metern wunderschön zum 3:1 in den Winkel. Die Hausherren hatten das Spiel nun weitestgehend im Griff und ließen dem Gegner keine Chance. Robin Dengler läutete mit einem Pfostenschuss aus spitzem Winkel in der 74. Minute dann aber die Schlussoffensive ein. Die Chancen zur Entscheidung hatten nun aber die Rot-Weißen. Mike Maier scheiterte zunächst an einer starken Parade des Torhüters und verzog nur wenig später aus spitzem Winkel. Eric Lickert konnte den Torhüter beinahe von der Mittellinie überwältigen. Er setzte seinen Schuss jedoch etwas zu hoch an. Trotz dass die Gäste nun gefährlicher wirkten fehlten weiterhin die Möglichkeiten, bis Santiago Fischer in der 90. Minute mal über rechts durchbrechen konnte und im Zentrum Robin Dengler fand, der mühelos zum 3:2 Anschlusstreffer einschob. In der 5-minütigen Nachspielzeit des souverän leitenden Schiedsrichtergespanns lies die Walz-Elf aber nichts mehr anbrennen und zog letztlich verdient in das Endspiel ein.