RW Essen II feiert Kantersieg, Uedesheim Schießt 04/19 ab

Im Duell der Tabellennachbarn hat der SV Uedesheim der U23 von Ratingen 04/19 gleich ein halbes Dutzend Gegentore eingeschenkt und letztlich mit 6:2 gewonnen. Das wichtige Kellerduell zwischen dem SSV Berghausen und DV Solingen II fand beim 3:3 keinen Sieger. Die SpVg Odenkirchen hat einen wichtigen 4:1-Erfolg beim VfL Tönisberg eingefahren und bleibt damit den Sportfreunden Neuwerk dicht auf den Fersen. Den höchsten Erfolg des Tages verbuchte Rot-Weiss Essen II für sich, die die Sportfreunde Niederwenigern II mit 7:1 bezwangen. So lief der Spieltag in den Bezirksligen am Niederrhein.
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 30.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Meerbusch II
So., 30.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Uedesheim
So., 30.11.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - ASV Mettmann
So., 30.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Lohausener SV
So., 30.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Bayer Dormagen
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - MSV Düsseldorf
So., 30.11.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DJK Sparta Bilk
So., 30.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Rhenania Hochdahl
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Berghausen
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - TSV Ronsdorf
So., 30.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Türkgücü Velbert
So., 30.11.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - TuSpo Richrath
So., 30.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen 08/10
So., 30.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SSV Germania Wuppertal
So., 30.11.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - HSV Langenfeld
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Viersen
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 29.11.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24
So., 30.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuRa Brüggen
So., 30.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Mönchengladbach
So., 30.11.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II
So., 30.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfL Tönisberg
So., 30.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SV Lürrip
15. Spieltag
So., 30.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - SV Haldern
So., 30.11.25 14:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 30.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 30.11.25 14:30 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Hamminkelner SV
So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden
So., 30.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger FV 08
So., 30.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 30.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Mülheimer SV 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - TuS Asterlagen
So., 30.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.11.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Rheinland Hamborn
So., 30.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 21 Oberhausen
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 09 Dinslaken
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:00 Uhr SV Burgaltendorf - Vogelheimer SV
So., 30.11.25 11:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 30.11.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - DJK Arminia Klosterhardt
So., 30.11.25 13:45 Uhr SpVgg Steele - DJK Arminia Lirich 1920
So., 30.11.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 30.11.25 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 30.11.25 15:15 Uhr Heisinger SV - Fortuna Bottrop
So., 30.11.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SuS Haarzopf
So., 30.11.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Dostlukspor Bottrop
