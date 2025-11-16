 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
RW Essen II marschiert zum Kantersieg.
RW Essen II marschiert zum Kantersieg. – Foto: Bastian Beckers

RW Essen II feiert Kantersieg, Uedesheim Schießt 04/19 ab

Spieltag 14 in der Bezirksliga und wieder gab es spannende Duelle. In der großen Übersicht zeigen wir, wie die Mannschaften abgeschnitten haben.

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Im Duell der Tabellennachbarn hat der SV Uedesheim der U23 von Ratingen 04/19 gleich ein halbes Dutzend Gegentore eingeschenkt und letztlich mit 6:2 gewonnen. Das wichtige Kellerduell zwischen dem SSV Berghausen und DV Solingen II fand beim 3:3 keinen Sieger. Die SpVg Odenkirchen hat einen wichtigen 4:1-Erfolg beim VfL Tönisberg eingefahren und bleibt damit den Sportfreunden Neuwerk dicht auf den Fersen. Den höchsten Erfolg des Tages verbuchte Rot-Weiss Essen II für sich, die die Sportfreunde Niederwenigern II mit 7:1 bezwangen. So lief der Spieltag in den Bezirksligen am Niederrhein.

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
2
2
Abpfiff

Morgen, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
20:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
0
3
Abpfiff

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
6
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1
0
Abpfiff

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
3
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 30.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Meerbusch II
So., 30.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Uedesheim
So., 30.11.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - ASV Mettmann
So., 30.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Lohausener SV
So., 30.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Bayer Dormagen
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - MSV Düsseldorf
So., 30.11.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - DJK Sparta Bilk
So., 30.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Rhenania Hochdahl

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 16:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
5
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
2
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
1
4
Abpfiff

Heute, 15:45 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
2
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
3
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Berghausen
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - TSV Ronsdorf
So., 30.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Türkgücü Velbert
So., 30.11.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - TuSpo Richrath
So., 30.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen 08/10
So., 30.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SSV Germania Wuppertal
So., 30.11.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - HSV Langenfeld

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1
1
Abpfiff
+Video

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
2
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
0
2
§ Urteil

Gestern, 18:15 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
0
3
Abpfiff

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
2
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Viersen
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 29.11.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24
So., 30.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuRa Brüggen
So., 30.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Mönchengladbach
So., 30.11.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II
So., 30.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfL Tönisberg
So., 30.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SV Lürrip

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Heute, 14:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
2
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
2
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
5
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
6
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
3
2
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
3
0
Abpfiff

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
0
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
So., 30.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - SV Haldern
So., 30.11.25 14:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 30.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 30.11.25 14:30 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Hamminkelner SV
So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden
So., 30.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
0
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
3
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
6
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
6
3
Abpfiff
+Video

____

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger FV 08
So., 30.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 30.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Mülheimer SV 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - TuS Asterlagen
So., 30.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.11.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Rheinland Hamborn
So., 30.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 21 Oberhausen
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 09 Dinslaken

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
2
5
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
4
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
2
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
3
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
1
7
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
4
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
1
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:00 Uhr SV Burgaltendorf - Vogelheimer SV
So., 30.11.25 11:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 30.11.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - DJK Arminia Klosterhardt
So., 30.11.25 13:45 Uhr SpVgg Steele - DJK Arminia Lirich 1920
So., 30.11.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 30.11.25 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 30.11.25 15:15 Uhr Heisinger SV - Fortuna Bottrop
So., 30.11.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SuS Haarzopf
So., 30.11.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Dostlukspor Bottrop

