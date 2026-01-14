RW Erlinghausen geht mit Ex-Profi-Trainer Berlinski in die neue Saison

Mit dem großen Ziel oben angreifen zu wollen war Landesligist RW Erlinghausen in die Saison 2025/26 gestartet, die bislang aber enttäuschend verlief. Zu viele Verletzungen bremsten den ohnehin schon dünnen Kader des Marsberger Dorfvereins aus, sodass man mit 19 Punkten auf Tabellenplatz 10 im Niemandsland der Tabelle überwintert.
Den ersten Trainerwechsel hat RWE schon früh in der Saison vollzogen, als nach nur vier Spieltagen Spielertrainer Michael Mantasl gehen musste. Ersetzt wurde er durch einen alten Bekannten: Daniel Berlinski kehrte nach sieben Jahren ins Hans-Watzke-Stadion zurück und hatte währenddessen in der Regionalliga in Lippstadt, Chemnitz und Ahlen auf der Bank gesessen. Mit dem 39-Jährigen und seinem Co-Trainer Benedikt Müller, der zeitgleich ebenfalls an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, wird man auch in die Saison 2026/27 gehen, wie RWE am Dienstag (13. Januar) bekanntgab.
"Ich freue mich sehr, dass Daniel Berlinski und Benedikt Müller auch in der kommenden Saison weitermachen", sagt Erlinghausens Sportlicher Leiter Olcay Eryegin dem Sauerlandfußball-Portal "match-day.de". "Obwohl die Hinrunde wahrlich nicht so verlief, wie wir uns das vorgestellt haben, ist die akribische Arbeit der beiden in jeder Einheit zu erkennen. In der heute startenden Rückrundenvorbereitung wollen Mannschaft und Trainerteam die Grundlage legen, um es in der Rückrunde deutlich besser zu machen."
Daniel Berlinski erklärt: "Zunächst einmal sind wir froh, dass uns der Verein weiterhin das
Vertrauen schenkt. Die Zusammenarbeit mit den Jungs sowie den Verantwortlichen macht
Spaß. Auf Benedikt Müller kann ich mich blind verlassen. Wir kennen uns seit vielen Jahren
und sind auch außerhalb des Fußballs befreundet. Daher war schnell klar, dass wir es
gemeinsam machen."
Darüber hinaus steht RW Erlinghausen vor interessanten Transferperioden. Im Sommer wird mit Anil Namik Ekinci (213 Landesliga-Spiele) eine elementare Stütze den Verein Richtung A-Ligist TSV Bigge-Olsberg verlassen. Noch in der Hinrunde wurden die Verträge mit Suat Bingöl und Dennis Vazemiller aufgelöst, ehe sich zur Winterpause schließlich Sommerneuzugang Dren Gashi (VfB Marsberg) und Frederik Schlüter (SC Borchen) verabschiedeten und mit Nils Meyer ein weiteres Urgestein (238 Einsätze) seine Karriere verletzungsbedingt beenden musste. Wie "match-day.de" berichtet, könnte auch Fynn Meyer den Verein von Ehrenpräsident Hans-Joachim Watze noch in diesem Winter verlassen. Der Neuzugang vom SC Paderborn soll in Verhandlungen mit dem hessischen Verbandsligisten KSV Hessen Kassel II stehen und würde mit einem Abgang den Kader auf 18 Spieler reduzieren.