RW Erlinghausen geht mit Ex-Profi-Trainer Berlinski in die neue Saison

Mit dem großen Ziel oben angreifen zu wollen war Landesligist RW Erlinghausen in die Saison 2025/26 gestartet, die bislang aber enttäuschend verlief. Zu viele Verletzungen bremsten den ohnehin schon dünnen Kader des Marsberger Dorfvereins aus, sodass man mit 19 Punkten auf Tabellenplatz 10 im Niemandsland der Tabelle überwintert.

Den ersten Trainerwechsel hat RWE schon früh in der Saison vollzogen, als nach nur vier Spieltagen Spielertrainer Michael Mantasl gehen musste. Ersetzt wurde er durch einen alten Bekannten: Daniel Berlinski kehrte nach sieben Jahren ins Hans-Watzke-Stadion zurück und hatte währenddessen in der Regionalliga in Lippstadt, Chemnitz und Ahlen auf der Bank gesessen. Mit dem 39-Jährigen und seinem Co-Trainer Benedikt Müller, der zeitgleich ebenfalls an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, wird man auch in die Saison 2026/27 gehen, wie RWE am Dienstag (13. Januar) bekanntgab.

"Ich freue mich sehr, dass Daniel Berlinski und Benedikt Müller auch in der kommenden Saison weitermachen", sagt Erlinghausens Sportlicher Leiter Olcay Eryegin dem Sauerlandfußball-Portal "match-day.de". "Obwohl die Hinrunde wahrlich nicht so verlief, wie wir uns das vorgestellt haben, ist die akribische Arbeit der beiden in jeder Einheit zu erkennen. In der heute startenden Rückrundenvorbereitung wollen Mannschaft und Trainerteam die Grundlage legen, um es in der Rückrunde deutlich besser zu machen."