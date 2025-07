RW Erfurt siegt spät, Altglienicke nutzt Überzahl, ein Spielausfall

Die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost hat mit großer Intensität begonnen. Während das Berliner Duell durch einen Platzverweis früh eine Wendung nahm, entwickelte sich in Erfurt ein Geduldsspiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Das Match Hertha BSC II gegen den ZFC Meuselwitz fiel aus – auf den anderen beiden Plätzen wurde Fußball mit Wucht, Leidenschaft und viel Atmosphäre geboten.

Mehr als 6800 Zuschauer im Steigerwaldstadion verwandelten das Freitagsspiel in eine stimmungsvolle Bühne – und sie mussten lange warten, bis der Favorit aus Erfurt jubeln durfte. Der FC Rot-Weiß Erfurt tat sich gegen defensiv klug agierende Gäste aus Luckenwalde über weite Strecken schwer. Doch in der 72. Minute war der Widerstand gebrochen: Obed Chidindu Ugondu traf zum erlösenden 1:0 für die Hausherren. Phillip Aboagye legte nach – das 2:0 in der 90. Minute schien die Entscheidung. Doch Luckenwalde zeigte Moral: In der Nachspielzeit verkürzte Sofiene Rachid Jannene auf 2:1 (90.+4) und brachte damit noch einmal Spannung in die Schlussminuten. Für mehr reichte es nicht – Erfurt rettete den Vorsprung ins Ziel und feierte den ersten Dreier der Saison. ---

Das Spiel wurde kurzfristig abgesagt. Hertha BSC teilt dazu mit: "Das für heute (Freitagabend, 19:00 Uhr) geplante erste Spiel der Saison muss leider abgesagt werden. Unsere Gäste vom ZFC Meuselwitz gerieten auf der Autobahn in eine Vollsperrung und konnten somit nicht rechtzeitig zur Partie in Berlin sein. Wir informieren euch auf unseren Clubkanälen über einen neuen Termin, sobald uns Infos dazu vorliegen. Bereits gekaufte Tickets für die Begegnung behalten ihre Gültigkeit." ---

Es war ein hart umkämpftes Stadtduell, das nach einer turbulenten Phase Mitte der zweiten Halbzeit entschieden wurde. 512 Zuschauer sahen in Fürstenwalde eine intensive Partie. Doch mit der 49. Spielminute bekam die Begegnung eine neue Richtung: Nathan Wicht vom FC Hertha 03 Zehlendorf sah die Rote Karte. Die VSG Altglienicke nutzte die Überzahl binnen elf Minuten aus. Zunächst traf Jonas Nietfeld in der 51. Minute zur Führung. Nur neun Minuten später erhöhte Louis Wagner auf 2:0. Zehlendorf stemmte sich in Unterzahl zwar aufopferungsvoll gegen die drohende Niederlage, konnte aber keine entscheidenden Impulse mehr setzen. ---

Morgen, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen FC Eilenburg Eilenburg

Der BFC Preussen bestreitet sein erstes Regionalligaspiel nach vielen Jahren. Die Berliner sind als Aufsteiger neu in der Liga und empfangen zum Start den FC Eilenburg, der mit 32 Punkten Platz 16 in der Regionallihga-Saison 2024/2025 belegte. Nur durch das bessere Torverhältnis gegenüber Viktoria Berlin konnte sich Eilenburg in der Klasse halten. Für die Gastgeber geht es zunächst um die Eingewöhnung auf Regionalliga-Niveau, für Eilenburg um einen soliden Start. ---

Morgen, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC BFC Dynamo BFC Dynamo

In Halle stehen sich der Vizemeister und der Achte der Vorsaison gegenüber. Der Hallesche FC kam auf 70 Punkte und schloss die Saison auf Platz zwei ab. Das Team hat den Anspruch, erneut um die vorderen Ränge mitzuspielen. Der BFC Dynamo holte 49 Punkte und belegte am Ende Rang acht. Für die Berliner war es eine Saison mit Höhen und Tiefen. Der Auftakt in Halle ist für den BFC direkt ein schwerer Gang, bietet aber auch die Möglichkeit, früh für ein Ausrufezeichen zu sorgen. ---

Mit dem FSV Zwickau und dem 1. FC Lokomotive Leipzig treffen der Viertplatzierte und der Meister der vergangenen Saison aufeinander. Zwickau sicherte sich mit 60 Punkten Rang vier, Lok Leipzig wurde mit 76 Zählern Staffelsieger, verpasste jedoch in den Aufstiegsspielen den Sprung in die 3. Liga. Die Partie zählt zu den sportlichen Höhepunkten des Auftaktwochenendes. Zwickau möchte zeigen, dass es auch in dieser Saison wieder zu den Spitzenklubs gehört. Lok wiederum geht als Titelverteidiger mit entsprechendem Selbstverständnis ins Spiel. ---

So., 27.07.2025, 14:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC Greifswalder FC Greifswald

Der Chemnitzer FC belegte am Ende der Vorsaison mit 50 Punkten Platz sieben, der Greifswalder FC landete mit 55 Zählern auf Rang sechs. Beide Teams beendeten die Spielzeit im vorderen Mittelfeld und wollen nun den nächsten Schritt gehen. Im direkten Duell kommt es gleich zum Aufeinandertreffen zweier Klubs, die Ambitionen anmelden – aber auch zeigen müssen, dass sie diese konstant auf den Platz bringen können. ---

So., 27.07.2025, 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena

Der SV Babelsberg 03 empfängt zum Auftakt im Karl-Liebknecht-Stadion den Tabellenfünften der Vorsaison. Carl Zeiss Jena sammelte in der vergangenen Spielzeit 58 Punkte und blieb bis zuletzt in der Spitzengruppe. Die Thüringer wollen auch in diesem Jahr ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden. Babelsberg dagegen muss sich steigern: Mit 37 Punkten reichte es in der vergangenen Saison zu Rang 13. Die Brandenburger starten gegen einen besonders schwierigen Gegner. ---