RW Erfurt deklassiert Tasmania – Lok Leipzig und HFC siegen knapp Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags. von red · Heute, 20:58 Uhr · 0 Leser

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In der Regionalliga Nordost brachten die heutigen Spiele des 3. Spieltags emotionale Höhenflüge und dramatische Entscheidungen in den Schlussminuten. Während in Thüringen ein echtes Torspektakel gefeiert wurde, das den Sieger auf den zweiten Tabellenplatz katapultierte, schenkten sich die Kontrahenten in den anderen Stadien keinen Zentimeter Boden im Kampf um die Platzierungen.

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Hertha BSC II musste eine bittere Niederlage hinnehmen, bei der die Gäste von der Ostsee große Effizienz bewiesen. Die Torfolge eröffnete Felix Heim, der in der 22. Minute das 0:1 markierte. Nur wenig später erhöhte Kay Seidemann in der 27. Minute auf 0:2. Hoffnung keimte bei der Berliner Reserve auf, als Jelani Ndi in der 40. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. In der zweiten Halbzeit sorgten die Gäste jedoch endgültig für klare Verhältnisse. Lukas Walchhütter traf in der 65. Minute zum 1:3, bevor Colin Kroll-Thiel in der 86. Minute den Treffer zum 1:4-Endstand beisteuerte. ---

Eine hochemotionale Schlussphase erlebten die Zuschauer im Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und der VSG Altglienicke. Die Hausherren gingen kurz vor der Halbzeitpause in Führung, als Theo Ogbidi in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) das 1:0 erzielte. In der zweiten Halbzeit baute Maximilian Kalckreuth den Vorsprung in der 56. Minute auf 2:0 aus. Die Berliner Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und schlugen in einer dramatischen Nachspielzeit doppelt zu: Jonas Saliger verkürzte in der 90.+5 Minute auf 2:1, ehe Sydney Mohamed Sylla in der 90.+6 Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte. ---

Vor 643 Zuschauern musste sich der 1. FC Magdeburg II dem FSV 63 Luckenwalde knapp geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Felix Pilger in der 48. Minute zum 0:1-Endstand für die Gäste. In der dramatischen Schlussphase sah Len Neumann aufseiten der Luckenwalder in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

Im mit Spannung erwarteten Sachsenderby feierte der Chemnitzer FC einen hochemotionalen Heimsieg gegen den FSV Zwickau. Die Hausherren untermauerten ihre großen Ambitionen bereits in der Anfangsphase: Domenico Alberico brachte sein Team in der 10. Minute mit dem Treffer zum 1:0 in Front. Noch vor dem Gang in die Kabinen erhöhte Jonas Marx in der 44. Minute auf 2:0. Auch im zweiten Durchgang ließ der Tabellenführer nichts anbrennen. David Vogt markierte in der 63. Minute das Tor zum 3:0. Zwickaus Lennert Möbius (90.+1) verkürzte auf 1:3. ---

Vor 5514 Zuschauern ließ der FC Carl Zeiss Jena dem Aufsteiger RSV Eintracht 1949 keine Chance. Die Thüringer drückten der Partie früh ihren Stempel auf, als Emilio Munser in der 10. Minute das 1:0 erzielte. Derselbe Spieler war es auch, der in der 30. Minute auf 2:0 erhöhte. Unmittelbar nach der Halbzeitpause sorgte Kevin Lankford in der 47. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Jannes Werner, der in der 68. Minute den Treffer zum 4:0-Endstand beisteuerte. ---

In einer von großer Intensität und Leidenschaft geprägten Partie feierte der Hallescher FC einen späten Auswärtssieg bei der BSG Chemie Leipzig. Lange Zeit schien das Spiel auf ein torloses Remis hinauszulaufen, ehe in der Nachspielzeit die hochemotionale Entscheidung fiel. Niclas Stierlin erzielte in der 90.+3 Minute den goldenen Treffer zum 0:1-Endstand für die Gäste. ---

Vor 6813 Zuschauern zeigte der FC Rot-Weiß Erfurt eine furiose Vorstellung gegen den Aufsteiger SV Tasmania Berlin. Die Hausherren dominierten das Geschehen im ersten Durchgang: Benjamin Dreca eröffnete in der 29. Minute die Torfolge zum 1:0, ehe Raphael Assibey-Mensah in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) legte Robbie Felßberg das Tor zum 3:0 nach. Die Aufgabe für die Berliner Gäste wurde im zweiten Spielabschnitt noch schwerer, als Mateusz Mika in der 56. Minute mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. In Überzahl schraubte Erfurt das Ergebnis weiter in die Höhe: Sofiane Ikene traf in der 69. Minute zum 4:0, bevor Dustin Forkel in der 82. Minute den Treffer zum 5:0 beisteuerte. Stanislav Fehler (90.+3) machte den 6:0-Endstand perfekt. ---

Vor 1013 Zuschauern lieferten sich der BFC Preussen und der 1. FC Lok Leipzig eine intensiv geführte Begegnung. Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung, als Ricky Bornschein in der 26. Minute den Treffer zum 0:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel erlebten die Fans eine hochemotionale Phase mit einem Doppelschlag: Zunächst gelang Charmaine Häusl in der 54. Minute der Ausgleich zum 1:1 für die Berliner Hausherren, doch postwendend traf Ayodele Adetula in der 55. Minute zum 1:2-Endstand für Lok Leipzig. ---

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